ອົງການ ສປຊ ຈະຍ້າຍພະນັກງານ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ປະມານ 100 ຄົນ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ປະມານ 100 ຄົນ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ໄປຍັງກາຊັກສະຖານໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຄົມນາໆຊາດພວມລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ສະຖານະການຈະກັບມາມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງຄືນອີກຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດ ໃນວັນອາ ທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານສເຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນມາດຕະການຊົ່ວຄາວ ທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດຍັງສາມາດສືບຕໍ່ ຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄປໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ໂດຍໄດ້ຮັບການລົບກວນ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ພະນັກງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.”
ພວກພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກສົ່ງຍົກຍ້າຍ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ໄປປະຈຳການທີ່ນະຄອນອາລມາຕີ ໃນປະເທດກາຊັກສະຖານ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກຈາກໄລຍະໄກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຕົນມີພະນັກງານ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດປະມານ 300 ຄົນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ມາຈົນຮອດເວລານີ້ ແລະພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດອັຟການກິສຖານ 3,000 ຄົນ.
“ມັນເປັນວິທີທາງ ທີ່ຈະຜ່ອນເບົາການມີໜ້າ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານດູຈາຣິກ ທີ່ກ່າວໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກພະນັກງານຈະກັບຄືນໄປ ເວລາໃດທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮູ້ສຶກວ່າ “ສະຖານະການອຳ ນວຍໃຫ້.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທາງອົງການສະຫະປະຊາຊາດພວມເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງພະນັກງານ ທີ່ເປັນຊາວອັຟການິສຖານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານດູຈາຣິກ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ສຳຫຼວດເບິ່ງທຸກຊ່ອງທາງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ພະນັກງານແຫ່ງຊາດ.”
ທ່ານນາງແຄໂຣລີນ ແວນ ບູເຣັນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການກິສຖານ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຜ່ານທາງວີດີໂອວ່າ ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນອັຟການິສຖານບາງຄົນ ຕ້ອງການທີ່ຈະຢູ່ໃນປະເທດຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ອີກຈຳນວນນຶ່ງ ຕ້ອງການຢາກອອກຈາກປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກແມ່ຍິງ.
ທ່ານນາງແວນ ບູເຣັນ ກ່າວວ່າ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວພວກແມ່ຍິງ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼືບໍ່. ສ່ວນພະນັກງານຜູ້ຊາຍ ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບພວກລູກສາວຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າຈະສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້ຫຼືບໍ່. ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຈຳນວນນຶ່ງ ຂອງພວກແມ່ຍິງ ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ສະຖານະການໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ພວກແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ ອອກຈາກປະເທດໄປໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄປ.”
ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເປີິດປະຕູຮັບເອົາ ແທນທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາອົບພະຍົບຊາວອັຟການິສຖານ.