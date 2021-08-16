ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ສອນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບໃນຂ່າວ

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ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ສະຫະລັດ ມີແຜນສົ່ງທະຫານ 3,000 ຄົນ ໄປຍັງອັຟການິສຖານ ເພື່ອຊ່ວຍຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ກຸ່ມຕາລີບານ ເຂົ້າຢຶດກາສນີ ຫົວເມືອງຍຸດທະສາດ ຂອງອັຟການິສຖານ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຢຶດໄດ້ເມືອງເອກ ຂອງ 8 ແຂວງ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ສະຫະລັດ ຈະສົ່ງທະຫານ 3,000 ຄົນ ໄປຊ່ວຍຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນອັຟການິສຖານ
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