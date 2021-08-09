ເຊີນຊົມພາສາອັງກິດຄຳສັບໃນຂ່າວ

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ພາບແບບ 3 ມິຕິທີ່ເຫັນຢູ່ໃນກະຈົກໜ້າລົດ ທີ່ມີລະບົບສິ່ງເປັນຈິງ ແບບຮອບຮູ້ ຊ່ວຍບອກທິດທາງ
ເທັກໂນໂລຈີຈື່ໃບໜ້າຄົນ ອາດຊ່ວຍແກ້ໄຂ ບັນຫາອາດຊະຍາກໍາໄດ້ ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ
ມີເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເ ພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດ ກວດສາຍຕາເອົາເອງ ຢູ່ເຮືອນໄດ້ແລ້ວ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ເຂດນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ຖືກປະກາດ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການປິດພື້ນທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນສຸກນີ້
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ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ປະກາດຂະຫຍາຍພາວະສຸກເສີນ ເພື່ອຫຼຸດການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
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ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບລາຍງານ ໃນເດືອນນີ້ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ ເບິ່ງທີ່ມາຂອງໂຄວິດ-19
ປ. ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ການຖອນທະຫານ ຢ່າງກະທັນຫັນ ຂອງສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນປະເທດ ຊຸມໂຊມລົງ
ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນທີ່ໄດ້ຍິນ ດ້ວຍການປ່ອນບັດ
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