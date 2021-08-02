ເຊີນຊົມວີດີໂອ ສອນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບໃນຂ່າວ

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ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ນາຍົກຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊູກະ ຂະຫຍາຍພາວະສຸກເສີນ ອອກໄປຕື່ມອີກ 4 ເຂດ ນອກເໜືອຈາກໂຕກຽວ
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