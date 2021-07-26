ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ສອນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບຂ່າວ

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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢູ່ໄທ ຍັງດໍາເນີນໄປຢູ່ເຖິງແມ່ນຈໍານວນຄົນ ຕິດໂຄວິດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນປະຫວັດການກໍຕາມ
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ເຮືອນຄົວ ທີ່ມີຫຸ່ນຍົນຄົວກິນ ອາດຈະປ່ຽນແປງ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ໄດ້
ເທັກໂນໂລຈີສາຍພາບອຸລຕຣາຊາວດ໌ ທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຊ່ອງເບິ່ງພາຍໃນຮ່າງກາຍຄົນ ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໄດ້
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VOA60 World- Madagascar: Six people arrested, including a foreign national, on suspicion of plotting to kill the president, government said
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ມີຜູ້ເສຍຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຄົນ ໃນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຂະໜາດແຮງ ຢູ່ຈີນ
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ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວປີ 2020 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວໃນວັນສຸກ ມື້ນີ້
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ອັຟການິສຖານ ເລີ້ມຈາກສູນ ອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະ ໄປສູ່ການມີວິທະຍຸ 170 ສະຖານີ
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