ທູດສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ເອົາມາດຕະການ ທີ່ປະສານງານກັນ ຕໍ່ພວກທະຫານມຽນມາ

ປະຊາຄົມສາກົນ ພວມປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນ ມຽນມາ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການລົງໂທດແບບມີການ ປະສານງານກັນ ໃນດ້ານນ້ຳມັນ ແລະແກັສທຳມະຊາດ ຕໍ່ພວກທະຫານທີ່ພວມປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ທ່ານທໍມາສ ແອນດຣູ ຜູ້ຂຽນລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ໄດ້ສະເໜີີໃຫ້ມີການເອົາມາດຕະການຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ວິກິດການຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວດີຂຶ້ນ.
ທ່ານແອນດຣູ ກ່າວວ່າ “ລາຍໄດ້ຈາກພາກສ່ວນນ້ຳມັນ ແລະແກັສທຳມະຊາດແມ່ນເສັ້ນຊີວິດດ້ານການເງິນ ສຳລັບພວກທະຫານ ແລະກະປະມານວ່າ ໃກ້ຄຽງກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກທະຫານ ສາມາດຮັກສາ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາອຳນາດ ຢູ່ໃນເວລານີ້. ມັນຄວນຖືກຢຸດເຊົາ.”
ເມື່ອຫ້າເດືອນກ່ອນ ກອງທັບມຽນມາໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກແບບປະຊາທິ ປະໄຕຂອງປະເທດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຂົ້າກຳອຳນາດແລ້ວ ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ທັດມາດໍ ກໍໄດ້ທຳການປາບປາມຕໍ່ການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍກຳລັງ ໂດຍໄດ້ສັງຫານຜູ້ຄົນໄປແລ້ວເກືອບ 900 ຄົນ.
ມະຫາອຳນາດຂອງໂລກຫຼາຍໆປະເທດ ຮວມທັງສະຫະລັດແລະສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ມຽນມາ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍໄດ້ປະກາດ ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ໜັກທີ່ສຸດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ແນໃສ່ພວກນາຍທະຫານແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບກອງທັບມຽນມາຫຼືທັດມາດໍ.
[[https://www.voanews.com/east-asia-pacific/us-targets-myanmars-military-another-round-sanctions]]
ທ່ານແອນດຣູ ກ່າວວ່າ ມາຈົນຮອດເວລານີ້ ການລົງໂທດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຫຍັງຫຼາຍ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປະເທດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ແນວໂຮມສຸກເສີນເພື່ອປະຊາຊົນຊາວມຽນມາ.
ທ່ານແອນດຣູ ກ່າວວ່າ “ໃນໄລຍະຫ້າເດືອນຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ເຫັນເປັນພະຍານວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຂາດການເອົາມາດຕະການ ທີ່ເຂັ້ມແຂງແບບມີການປະສານງານກັນຂອງສາກົນ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກຢ່າງເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ຖ້າຫາກປະຊາຄົມສາກົນຍັງສືບຕໍ່ທິດທາງທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ທຸກສິ່ງຢ່າງກໍຈະສືບຕໍ່ຊຸດໂຊມລົງສຳລັບປະຊາຊົນຊາວມຽນມາ.”