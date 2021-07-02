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ສະຫະລັດ ມອບຖານທັບອາກາດແບັກແຣມ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງອັຟການິສຖານແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເກືອບ 20 ປີ

ຮູບຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳແພງ ທີ່ສ້າງອ້ອມຖານທັບອາກາດແບັກແຣມ ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.

ກອງທັບສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຈຳການ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດແບັກແຣມ ມາໄດ້ເກືອບ 20 ປີແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຖອນອອກຈາກຖານທັບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນຈຸດສູນກາງ ໃນການເຮັດສົງ ຄາມ ເພື່ອຂັບໄລ່ກຸ່ມຕາລີບານອອກຈາກອຳນາດ ແລະຕາມລ່າຫາໂຕພວກກໍ່ການ ຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອານກາອີດາ ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີຢູ່ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີິ ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ 2 ທ່ານ.

ຖານທັບອາກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ກຳລັງກອງທັບແຫ່ງຊາດແລະກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອັຟກາກນິສຖານ ທັງໝົດແລ້ວ ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ກ່າວ ໂດຍບໍ່ຂໍບອກຊື່ ຍ້ອນພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍເລື້ອງນີ້ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.

ນອກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຍັງກ່າວວ່າ ຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ຂອງກຳລັງສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານ ນາຍພົນອອສຕິນ ແອັສ ມິລເລີ “ຍັງຮັກສາຄວາມສາມາດ ແລະອຳນາດໃນການປົກປ້ອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດໄວ້ຢູ່.”

ການຖອນກຳລັງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮ່ອງຮອຍອັນຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ທີ່ວ່າກຳລັງທະຫານສະຫະ ລັດຈຸສຸດທ້າຍໃນລະຫວ່າງ 2,500 ຫາ 3,000 ຄົນໄດ້ຖອນອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ຫຼືເກືອບຖອນອອກໄປໝົດແລ້ວ ຫຼາຍເດືອນກ່ອນໝາຍກຳນົດທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຖອນອອກໄປໃຫ້ໝົດພາຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ.

ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະກາດໃນກາງເດືອນເມສາຜ່ານມາທີ່ວ່າສະຫະລັດຈະຍຸຕິ “ສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ” ທີ່ວ່າການຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຈາກອົງການເນໂຕ້ 7,000 ຄົນ ແມ່ນຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ເວລາຊາວອາເມຣິກັນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເອກກະລາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ກຳລັງສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ຖອນຢ່າງງຽບໆອອກໄປແລ້ວ ມາຈົນຮອດອາທິດນີ້.

ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ເວລາໃດທີ່ທະຫານອາເມຣິກັນ ຄົນສຸດ ທ້າຍຈະເດີນທາງອອກຈາກອັຟການິສຖານໂດຍອ້າງເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ້ນ ຄົງ ແຕ່ການປົກປ້ອງສະໜາມບິນສາກົນຮາມິດກາຊາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ພວມມີການເຈລະຈາກັນຢູ່. ໃນເວລານີ້ ທະຫານເທີກີແລະສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງແກ່ສະໜາມບິນ. ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະຕິ ບັດງານຂອງກຳລັງພັນທະມິດ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ຊຶ່ງໃນເວ ລານີ້ໄດ້ອັດລົງແລ້ວ.

ຈົນເທົ່າມີການຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ໃນການໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແກ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວມມີການເຈລະຈາກັນຢູ່ ລະຫວ່າງເທີກີ ແລະລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ແລະບາງທີອາດຮວມທັງສະຫະລັດນຳດ້ວຍ ການປະຕິບັດງານຂອງກຳລັງທະຫານຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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