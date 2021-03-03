ຝ່າຍໃດ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ມຽນມາ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ?

ລັດຖະບານຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນມຽນມາ ໃນເວລານີ້ ຕ່າງກໍອ້າງວ່າ ຕົນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີທ່າທາງວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປຕັດສິນວ່າ ຈະຮັບຮູ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຝ່າຍໃດ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ 2 ສະບັບ. ເວລານີ້ຈົດໝາຍທັງສອງພວມໄດ້ຮັບການທົບທວນເບິ່ງຢູ່.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາຈາກທ່ານຢໍ ໂມ ຕຸນ (Kyaw Moe Tun) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດມຽນມາທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານເມື່ອເດືອນຕຸລາປີກາຍ ໂດຍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າທ່ານຍັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ການຕິດຕໍ່ສະບັບທີສອງແມ່ນໄດ້ຮັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດມຽນມາ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ເລ ຂາທິການໃຫຍ່ຊາບວ່າ ທ່ານທິນ ມອງ ແນັງ (Tin Maung Naing) ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດມຽນມາປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນອຸບປະທູດ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 28 ກຸມພາໄປ.
ທ່ານດູຈາຣິກ ກ່າວວ່າ “ຂໍເວົ້າແບບກົງໆໂລດ ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ພິເສດ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນມາດົນນານແລ້ວ. ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍແລະຜົນກະທົບຕ່າງໆ.”
ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໃນມື້ວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງມຽນມາ ທ່ານຢໍ ໂມ ຕຸນ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ປະຊາຄົມນາໆຊາດໂດຍຂໍໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆປະຕິເສດຕໍ່ການເຮັດລັດຖະປະຫານຂອງພວກທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ແລະນຳໃຊ້ “ທຸກວິທີການທີ່ຈຳເປັນ” ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນ. ໂທລະພາບຂອງທາງການມຽນມາ ໃນມື້ຕໍ່ມາ ໄດ້ປະກາດປົດທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນມື້ຕໍ່ມາ.
ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານທີ່ສົ່ງເຖິງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ແລະສຳເນົາສົ່ງເຖິງຫ້ອງການທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ນັ້ນ ທ່ານຢໍ ໂມ ຕຸນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີ ອູ ວິນ ມິນ “ປະທານາທິບໍດີມຽນມາ ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ແລະໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ອອງຊານ ຊູຈີ.”
ທັງປະທານາທິບໍດີວິນ ມິນ ແລະ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍສິບຄົນທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນລະຫວ່າງການເຮັດລັດຖະປະຫານຂອງພວກທະຫານຢູ່ໃນມຽນມາ.