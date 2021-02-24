ບໍລິສັດເຟສບຸກ ໄດ້ພິມຂ່າວໃສ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງຕົນຄືນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍ ຊົມໃຊ້

ເຟສບຸກ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ສື່ມວນຊົນລະດັບໂລກ ພວມຟື້ນຟູເນື້ອໄນຂອງຂ່າວສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ຢູ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັບລັດຖະບານ. ບໍລິສັດເຟສບຸກ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງກົດລະບຽບສື່ມວນຊົນ. Phil Mercer ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊິດນີ ດັ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍລິສັດເຟສບຸກ ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍແບ່ງປັນ ແລະອ່ານຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຟສບຸກ ໃນການໂຕ້ຖຽງກັບລັດຖະ ບານແຄນເບີຣາ.
ອອສເຕຣເລຍເປັນແຊມປ້ຽນ ຫຼືເຈົ້າກີ້ເຈົ້າການກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໃໝ່ທີ່ມີການຕໍ່ລອງຂອງສື່ມວນຊົນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລຍເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີໃຫຍ່ໆຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນກ່ຽວກັບເນື້ອໄນຂອງຂ່າວທີ່ທາງບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ຈະໂພສຕ໌ຫຼືພິມເຜີຍແຜ່ຕື່ມ ຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງຕົນ. ແຕ່ການຫ້າມຂອງບໍລິສັດເຟສບຸກ ບໍ່ໃຫ້ພິມຂ່າວຕ່າງໆໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ມີການຕ່າວປີ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກມີການເຈລະຈາກັນ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍໄດ້ມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໃຫ້ແກ່ກັນລະກັນ. ລັດຖະບານໄດ້ທຳການປ່ຽນແປງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນບໍລິສັດເຟສບຸກແລະກູໂກ ກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດງານຢູ່ນອກຂອບຂອງກົດລະບຽບໃໝ່ ຖ້າບໍລິສັດທັງສອງຫາກສາມາດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເປັນທີ່ພໍໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງທີ່ເໝາະສົມ ກັບບັນດາບໍລິສັດສື່ມວນຊົນ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານຈອສ ຟຣາຍເດັນເບີກ (Josh Frydenberg) ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງການເງິນຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ:
“ຂ່າວຄາວຕ່າງໆຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະຖືກພິມຄືນໃສ່ໜ້າເຟສບຸກ ແລະບໍລິສັດເຟສບຸກໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມປະສົງດີກັບອົງການທຸລະກິດສື່ມວນຊົນຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນກ່ຽວກັບເນື້ອໄນຂອງຂ່າວ.”
ທ່ານນາງບາລິນດາ ບາແນັດ (Belinda Barnett) ແມ່ນຜູ້ປະຖະກະຖາອະວຸໂສໃນດ້ານສື່ມວນຊົນແລະການສື່ສານ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊວິນເບີນ (Swinburne). ທ່ານນາງຫວັງວ່າ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຈະເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມປະສົງດີ ແລະແບບເປັນທຳກັບບໍລິສັດສື່ມວນຊົນອອສເຕຣເລຍ ທັງໃຫຍ່ແລະນ້ອຍ. ທ່ານນາງບາແນັດ ກ່າວວ່າ:
“ຖ້າພວກເຮົາຈັດແຈງໃຫ້ມີການຕົກລົງກັນ ແບບສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບອົງການຂ່າວຕ່າງໆທັງ ໝົດ ຮວມທັງໜັງສືພິມທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກໜັງສືພິມຂອງຂົງເຂດ ບໍລິສັດອອກອາກາດຫຼື ABC ຂອງອອສເຕຣເລຍແລະອື່ນໆອີກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນເລື້ອງທີ່ດີ. ໃນທາງທິສດີແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະເຫັນ ບໍລິສັດກູໂກ ແລະເຟສບຸກ ຖືກລະບຸໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ ມັນຈຶ່ງຈະສາມາດບັງຄັບໄດ້.”
ບໍລິສັດກູໂກໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງ ມູນຄ່າຫຼາຍໆລ້ານໂດລາ ກັບບັນດາໜັງສືພິມແລະບໍລິສັດອອກອາກາດ ທີ່ສຳຄັນໆຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຜ່ານສະພາຕ່ຳຂອງອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ແລະກໍຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍຈາກສະພາສູງ ໃນອາທິດນີ້.
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງກົດໝາຍສື່ສັງຄົມອອສເຕຣເລຍ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆຂອງໂລກຮວມທັງການາດາແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ອົງການຂ່າວດັ້ງເດີມຕ່າງໆຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ທຳການຮ້ອງຮຽນ ຂະນະທີ່ລາຍໄດ້ຈາກການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກຮວບລົງ ໂດຍທີ່ອົງການສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວຽກງານໃນການເກັບກຳຂ່າວທີ່ມີຄຸນນະ ພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຈ້າງໃດໆ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ ອອສເຕຣເລຍ ແລະບໍລິສັດ ເຟສບຸກກໍກັບມາເປັນເພື່ອນກັນອີກ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃນເວລານີ້.