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ໄທ ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ສະບັບໃໝ່ ຂອງໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຊະນະຄາມ

ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ

ໄທໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາລາຍງານທາງດ້ານເຕັກນິກສະບັບໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຊະນະຄາມ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນ 9 ເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະສ້າງໃສ່ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບອັນສຳຄັນຂອງຍຸດທະສາດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ ແຍ້ງຂອງວຽງຈັນ ທີ່ຈະກາຍເປັນ “ໝໍ້ໄຟໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.”

ເຂື່ອນຊະນະຄາມທີ່ມີຄວາມແຮງ 684 ເມກາວັດແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນທັງໝົດ 7 ເຂື່ອນທີ່ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງໃນຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຈະໃຊ້ທຶນໃນການກໍ່ສ້າງປະມານ 2,000 ລ້ານໂດລາ ແລະອາດໃຊ້ເວລາ ເຖິງ 8 ປີ ໃນການກໍ່ ສ້າງ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ.

ສຳນັກງານຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງໄທກ່າວຕໍ່ RFA ພະແນກພາສາລາວໃນວັນ ອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນຍັງບໍ່ທັນຮັບເອົາລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳແຫ່ງຊາດຂອງໄທ ເມື່ອວັນທີ 15 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ໂດຍບໍລິສັດດາຕັງ (Datang Cor-poration Limited) ອັນເປັນບໍລິ ສັດຜູ້ພັດທະນາຈາກຈີນ.

ທ່ານສົມກຽດ ປຣະຈຳວົງ ເລຂາທິການ ສຳນັກງານຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງໄທ ກ່າວວ່າ “ທັງສຳນັກງານຂອງພວກເຮົາແລະຄະນະແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຕ່າງກໍສະຫຼຸບວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃລາຍງານສະບັບໃໝ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ຈະຕ້ອງມີການສຶກສາເພີ້ມຕື່ມ.”

ທ່ານສົມກຽດກ່າວວ່າ ລາຍງານໃໝ່ ຍັງບໍ່ຮວມເອົາຂໍ້ມູນ ຂອງຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງແວດຫຼືມັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນແບບໃດ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລັດຜູ້ພັດທະນາ ທຳການສຶກສາ ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະແກ້ໄຂລາຍງານດັ່ງກ່າວ ກ່ອນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນເທື່ອໜ້າ.

RFA ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຂອງລາວເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນເພີ້ມຕື່ມ ແຕ່ປາກົດວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ບໍ່ສະດວກໃນການທີ່ຈະໃຫ້ຄຳຕອບ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ກະຊວງດັ່ງກ່າວຂອງລາວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສື່ມວນຊົນຂອງໄທໃນເດືອນທັນວາຊາບວ່າ ຕົນຈະປະຕິບັດຕາມ ທຸກຂໍ້ບັງຄັບ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລະຕົນພວມລໍຖ້າຄວາມເຫັນຈາກສະມາຊິກອື່ນໆຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານລາວ ຫວຽດນາມ ໄທ ແລະກຳປູເຈຍ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຍາວ 4,350 ກິໂລແມັດ.

ເຂື່ອນຊະນະຄາມມີກຳນົດທີ່ຈະສ້າງໃສ່ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ເໜືອບ້ານເວີນຄຳໃນເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້ຄາດວ່າ ຈະພາໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 3,000 ຄົນ ໃນ 13 ບ້ານ.

ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ ໃກ້ໆກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນນີ້ ກ່າວຕໍ່ RFA ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ້ານວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍແລະພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນວ່າເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກປາໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.

ປະຊາຊົນຄົນນຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງແກ່ນທ້າວ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ກ່າວຕໍ່ RFA ວ່າ “ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ພວກປາ ແລະພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຊົດ ເຊີຍແບບໃດ.”

ສ່ວນປະຊາຊົນອີກຄົນນຶ່ງໃນເຂດດຽວກັນນີ້ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເລື້ອງຊັບສິນເຮືອນຊານແລະໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ພວກເຮົາຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃສ ຫຼືພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແບບໃດບໍລິສັດພັດທະນາເຂື່ອນກໍໄດ້ມາທີ່ນີ້ແລ້ວແລະພວກເພິ່ນກໍໄດ້ສຳຫຼວດແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນໄປແລ້ວ.”

ລາວມີແຜນການທີ່ຈະກວດກາເບິ່ງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ 79 ເຂື່ອນທີ່ສ້າງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງແລະແມ່ນ້ຳສາຂາຕ່າງໆ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ຂອງລາວ ກ່າວຕໍ່ RFA ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະກວດກາເຂື່ອນຕ່າງໆທັງກ່ອນແລະຫຼັງລະດູຝົນ ໃນຮອບທຸກໆ 5 ປີ.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າຫາກພົບວ່າມີການບົກຜ່ອງພວກຜູ້ສ້າງເຂື່ອນຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການສ້ອມແປງ.”

ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ແລ້ວ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາທາງກະຊວງໄດ້ທຳທຳການກວດກາໄປແລ້ວ 55 ເຂື່ອນ ໂດຍພົບວ່າ ມີເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ 10 ເຂື່ອນ ສ້າງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງທາງກະຊວງ. ນອກນັ້ນ ທາງກະຊວງຍັງໄດ້ທຳການຝຶກຊ້ອມ ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະກວດກາເບິ່ງລະບົບເຕືອນໄພຂອງເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ຈຳນວນນຶ່ງ.

ການກວດກາທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ຮວມທັງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຊຶ່ງໄດ້ພັງລົງໃນເດືອນກໍລະ ກົດປີ 2018​ ນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫາຍະນະທີ່ກ່າວກັນວ່າເປັນໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຢູ່ລາວໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ.

ລະດັບນ້ຳທີ່ຖ້ວມແລະຂີ້ຕົມ ເຮັດໃຫ້ 71 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ທຳລາຍບ້ານທັງໝົດຫຼືເປັນບາງສ່ວນ 19 ບ້ານ ໂດຍຊຸເອົາບ້ານເຮືອນໄປແລະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມຮ້າຍແຮງຢູ່ຕາມບ້ານຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນໃນແຂວງອັດຕະປືແລະໄກອອກໄປເຖິງປະເທດກຳປູເຈຍ.

ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2019​ ຄະນະກໍາມະການກວດກາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຂື່ອນພັງໂດຍກ່າວວ່າ ສາເຫດຫຼັກແມ່ນຄວາມສາມາດ ໃນການດູດຊຶມຂອງຖານຄັນຄູກັ້ນນ້ຳ ພ້ອມທັງຮູໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມແລະດິນທີ່ກັດເຊາະໄດ້ງ່າຍ.

ນອກຈາກເຂື່ອນທີ່ສ້າງໃສ່ລຳແມ່ນ້ຳຂອງແລະສາຂາຫຼາຍສິບເຂື່ອນແລ້ວ ລາວຍັງມີແຜນທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນຕື່ມອີກຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຄວາມຫວັງ ເພື່ອຈະສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ ໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.

ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເປັນຊ່ອງທາງນຶ່ງ ທີ່ຈະເພີ້ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນບັນຫາໂຕ້ ແຍ້ງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ການຍົກຍ້າຍພວກຊາວບ້ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍທີ່ພຽງພໍ ແລະການຈັດແຈງທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພະລັງງານຍັງມີຄຳຖາມຢູ່ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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