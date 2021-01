ທ່ານນາງ ຈາວ ແລະ ເດໂວສ ລາອອກ ຈາກລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຫຼັງຈາກເຫດການວຸ້ນວາຍ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທ່ານນາງເອເລນ ຈາວ (Elaine Chao) ໄດ້ປະກາດລາອອກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີໃນຄະນະລັດຖະບານຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ລາອອກຍ້ອນການບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດຂອງພວກປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ.

ທ່ານນາງຈາວ ຊຶ່ງເປັນພັນລະຍາຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ທີ່ເປັນພັນທະມິດໃກ້ຊິດທາງດ້ານການເມືອງກັບທ່ານທຣຳນັ້ນກ່າວວ່າ ທ່ານນາງມີ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍ” ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນມື້ວັນພຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈຈາກຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ.

ທ່ານນາງຈາວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ມື້ວານນີ້ ປະເທດຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ກັບເລື້ອງທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈແລະທັງໝົດແມ່ນສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປ ໃນຫໍລັດຖະສະພາ ຫຼັງຈາກການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ. ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ນັ້ນແມ່ນເລື້ອງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກທ່ານຫຼາຍໆຄົນ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍແບບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະມັນໄວຕໍ່ໄປອີກໄດ້.”

ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານນາງແບັດຊີ ເດໂວສ (Betsy DeVos) ກໍແມ່ນລັດຖະມົນຕີຄົນທີສອງໃນຄະນະລັດຖະບານທີ່ໄດ້ລາອອກ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ທ່ານນາງໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.

ທ່ານນາງຈາວ ແລະທ່ານນາງເດໂວສ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາຂອງພວກປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣໍາ ໃນຂະນະທີ່ສະພາພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກຜູ້ແທນລັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກເພື່ອໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ.

ອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານມິກ ມາລເວນີ (Mick Mulvaney) ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດປະຈຳໄອຣ໌ແລນເໜືອແລະກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ ກໍພວມພິຈາລະນາທີ່ຈະລາອອກ.”

ທ່ານມາລເວນີ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNBC ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບໍ່ໄດ້. ພວກທີ່ຕັດສິນໃຈຈະຢູ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົມກັບບາງຄົນ ຊຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈຢູ່ກໍຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຫ່ວງຢ້ານວ່າ ປະທານາທິບໍດີອາດຈະເອົາຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າ ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”

ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານເດີນຂະບວນໄປຍັງຫໍລັດຖະສະພາ ຢູ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກລັກຂະໂມຍ ແລະກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດຍາດເອົາປະເທດຄືນມາໄດ້ຍ້ອນຄວາມອ່ອນແອ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເຈົ້າຕ້ອງເຂັ້ມແຂງ.”

ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດ ທ່ານທຣຳໄດ້ອອກວີດີໂອປະນາມການກະທຳຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີທີ່ຕ່ຳຊ້າຕໍ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ” ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານມີ “ຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແບບບໍ່ມີກົດໝາຍ ແລະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນນັ້ນ.”

ມີ 4 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ນັ້ນ ອີງຕາມກົມຕຳຫຼວດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

resignation Thursday, the first Cabinet secretary to resign because of Wednesday’s deadly invasion of the U.S. Capitol by a mob of Trump supporters.

Chao, the wife of Senate Majority Leader Mitch McConnell, who is a close Trump political ally, said she was “deeply troubled” by Wednesday’s violence that was fueled by Trump’s rhetoric.

“Yesterday, our country experienced a traumatic and entirely avoidable event as supporters of the President stormed the Capitol building following a rally he addressed,” Chao said in a statement. “As I’m sure is the case with many of you, it has deeply troubled me in a way that I simply cannot set aside.”

Late Thursday, Education Secretary Betsy DeVos became the second Cabinet member to resign a day after the violence at the Capitol. She blamed Trump for inflaming tensions.

“There is no mistaking the impact your rhetoric had on the situation, and it is the inflection point for me,” DeVos said in her resignation statement.

Chao and DeVos joined a growing list of resignations from the Trump administration after hundreds of Trump supporters broke into the Capitol as legislators were in the process of certifying Electoral College votes in the November election, formalizing President-elect Joe Biden’s win.

Former White House Chief of Staff Mick Mulvaney said earlier Thursday he also was resigning as special envoy to Northern Ireland and said other administration officials have considered stepping down.

“I can’t do it. I can’t stay,” Mulvaney said on CNBC. “Those who choose to stay, and I have talked with some of them, are choosing to stay because they’re worried the president might put someone worse in.”

The president had urged his supporters at a rally Wednesday morning to march on the building, asserting the election was stolen and saying, “You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong."

Late Thursday, Trump issued a video, condemning his supporters’ actions as a “heinous attack on the United States Capitol,” saying he was “outraged by the violence, lawlessness and mayhem.”

Four people died in the chaos, according to the Metropolitan Police Department in Washington.