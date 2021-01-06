ເມັກຊິໂກ ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ແບບສຸກເສີນ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ອາສຕຣາເຊເນກາ-ອອກສ໌ຟອດ

ເມັກຊິໂກແມ່ນປະເທດຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດເພຊັດສະກຳຍັກໃຫຍ່ອາສຕຣາເຊເນກາ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຟອດຂອງອັງກິດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເມັກຊິໂກ ທ່ານມາເຊໂລ ເອບຣາດ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ມັນເປັນຂ່າວດີແທ້ໆ” ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການນຳໃຊ້ສຸກເສີນຢາວັກຊີນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຜະລິດຈະເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມັກຊິໂກໃນໄວໆນີ້.”
ຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາ (AstraZeneca) ແມ່ນຢາວັກຊີນຊະນິດທີສອງທີ່ທາງການເມັກຊິໂກໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດນອກຈາກຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອັນເທັກແລ້ວ.
ການທົດລອງໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຟອດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນມີຜົນ 70 ເປີເຊັນຕໍ່ໂຄວິດ-19. ຢາວັກຊີນນີ້ມີປະສິດທິພາບໃນອັດຕາ 62 ເປີເຊັນ ສຳລັບພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຊຶ່ງມີການສັກຢາເຕັມສອງເຂັມ ແຕ່ການທົດລອງນຶ່ງອີກຕ່າງຫາກເປີດເຜີຍວ່າ ມັນມີປະສິດທິຜົນ 90 ເປີເຊັນ ເມື່ອມີການສັກຢາດັ່ງກ່າວອີກເຄິ່ງໂດສຫຼັງຈາກໄດ້ສັກຢານັ້ນແລ້ວເຕັມໂດສ ສອງສາມອາທິດຕໍ່ມາ.
ບໍ່ຄືກັນກັບຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອັນເທັກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ຕູ້ເຢັນທີ່ເຢັນຫຼາຍຄືລົບ 70 ອົງສາແຊລເຊິສ ຢາວັກຊີນທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດນີ້ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕາມປົກກະຕິ 2 ຫາ 8 ອົງສາແຊລເຊິສ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບການຂົນສົ່ງແລະສັກໃຫ້ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກແລະເຂດສອກຫຼີກຫ່າງໄກ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງອາຍຸ 82 ປີທີ່ໂຮງໝໍເຊີຊິລ (Churchill) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຟອດ ແມ່ນບຸກຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດກ່າວວ່າ ເວລານີ້ມີຢາວັກຊີນ 5 ແສນໂດສພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້. ນອກນັ້ນຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ສຸກເສີນຢູ່ທີ່ປະເທດອິນເດຍ ແລະອາເຈັນຕີນາ.
ສ່ວນຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດຟາຍເຊີ ໄດ້ມີການສັກໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດແລະສະຫະລັດ. ແຕ່ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຊັກຊາກວ່າທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດຍ້ອນລະບຽບການ ແລະບັນຫາໃນດ້ານການຈັດສົ່ງ ການໃຫ້ການອະນຸມັດທີ່ຊັກຊ້າຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບ ແລະ ການຂາດແຄນພະນັກງານຮັກສາສຸ ຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດເພື່ອທຳການສັກຢາໃຫ້.