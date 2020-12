ຕະຫຼາດຮຸ້ນເອເຊຍ ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ເຊັນກົດໝາຍ ບັນເທົາທຸກ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ດັດຊະນີຮຸ້ນນິກເກອິຂອງຍີປຸ່ນ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າຕະຫຼາດການເງິນຂອງເອເຊຍເປັນມື້ທີສອງລຽນຕິດ ຊຶ່ງມີລາຄາສູງຂຶ້ນຢ່າງແຂງຂັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຍ້ອນການລົງນາມຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນແຜນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ທີ່ມີການຄອຍຄອງຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ.

ດັດຊະນີຮຸ້ນນິກເກອິມີລາຄາສູງຂຶ້ນ 2.6 ເປີເຊັນໃນການຊື້ຂາຍກັນມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນລາຄາສູງສຸດຂອງຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໃນຮອບ 30 ປີ. ສ່ວນດັດຊະນີຮຸ້ນ S&P/ASX ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ 0.5 ເປີເຊັນ ແລະດັດຊະນີິຮຸ້ນ KOSPI ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກໍມີລາຄາສູງຂຶ້ນ 0.4 ເປີເຊັນ ໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ.

ສ່ວນຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆໃນຂົງເຂດເອເຊຍນັ້ນ ດັດຊະນີຮຸ້ນປະສົມໃນນະຄອນຊຽງໄຮ້ມີລາຄາຕົກ 0.5 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຮຸ້ນ TSEC ຂອງໄຕ້ຫວັນຫລຸດລົງ 11 ຈຸດ ແຕ່ກໍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເມື່ອເວົ້າເຖິງອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍແລ້ວ.

ໃນການຄ້າຂາຍເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ ດັດຊະນີຮຸ້ນຮາງເຊັງຂອງຮົງກົງ ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ 0.8 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນ SENSEX ຂອງມູມບາຍສູງຂຶ້ນ 0.5ເປີເຊັນ.

ໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າອື່ນໆນັ້ນ ຄຳຍັງມີລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງ ຄື 1,882 ໂດລາຕໍ່ 1 ອອນ. ນໍ້າມັນດິບຂອງສະຫະລັດ ຂາຍກັນໃນລາຄາ 48.05 ໂດລາຕໍ່ນຶ່ງຖັງຂຶ້ນ 0.9 ເຊັນ ແລະນ້ຳມັນດິບເບຣັນທ໌ ຂາຍກັນໃນລາຄາ 51.27 ໂດລາຕໍ່ຖັງຂຶ້ນ 0.8 ເປີເຊັນ.

ຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນໆທັງສາມຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມໄປໃນທາງບວກ ສຳລັບການຊື້ຂາຍກັນໃນອະນາຄົດ.

Asian markets are posting gains Monday, hours after U.S. President Donald Trump signed a $900 billion economic stimulus package he had seemed to oppose.

Japan’s benchmark Nikkei index finished 0.7% higher. The S&P/ASX index in Australia is up 0.3%, and Taiwan’s TSEC index gained a full one percent.

Shanghai’s Composite earned nearly three-quarters of one point, but was unchanged percentage-wise (+0.02). South Korea’s KOSPI index was also unchanged (+0.06) after earning 1.74 points.

In late afternoon trading, Hong Kong’s Hang Seng index is down 0.2%, while the Sensex in Mumbai is up 0.7%.

The $900 billion measure President Trump signed into law Sunday night includes an additional $300 in weekly jobless benefits, and $600 in direct payments to millions of individual Americans. The measure is part of a larger package that funds the federal government through September.

In commodities trading, gold is selling at $1,888.60, up 0.2%. U.S. crude oil is selling at $48.46 per barrel, up 0.4%, and Brent crude oil is up 0.3%, selling at $51.48 per barrel.

All three major U.S. indices are trending positively in futures trading.