ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ

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ລະບົບເລເຊີ ໃນຍຸກອະວະກາດຂອງ ອິສຣາແອລ ສາມາດຍິງໃສ່ ປຸມເປົ້າລະເບີດ ທີ່ປ່ອຍຂ້າມຊາຍແດນ ມາຈາກເຂດກາຊາ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - Iran's top nuclear scientist reportedly assassinated
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ນັກວິຊາການອອສເຕຣເລຍ ເຊື້ອສາຍອັງກິດ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສອດແນມໂດຍອີຣ່ານ ຖືກປ່ອຍ ໃນລາຍງານ ການແລກປ່ຽນນັກໂທດ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ການສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຂອງ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ
ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າແຖວ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່
ດາລາ ການາດາ ເຊື້ອສາຍກຳປູເຈຍ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຢູ່ຮອລລລີວູດ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ລັດຖະບານລາວ ວາງແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ ປົກຫຸ້ມ 70 ເປີເຊັນໃຫ້ໄດ້ ພາຍໃນປີ 2025
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ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຜີຍຍຸດທະສາດໃໝ່ ເພື່ອກໍາຈັດໂຣກມະເຮັງ ປາກມົດລູກ ໃນທົ່ວໂລກ
ລາວ
ເຊີນຟັງເມືອງລາວ ໃນປັດຈຸບັນ
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ໝູ່ເກາະ ໂຊໂລມັອນ ຈະຫ້າມການໃຊ້ Facebook ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມັກຄີ ຂອງຊາດ
ລາວ
ລາວ ຈະມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 12 ແຫ່ງ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ. ໄບເດັນ ຄືກັນກັບ ທ. ທຣຳ ຈະຮັບເອົາດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ
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