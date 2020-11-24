ຈີນ ສົ່ງຍານສຳຫຼວດ ໄປລົງຈອດ ເກັບກຳເອົາດິນຕົວຢ່າງ ຢູ່ເທິງດວງເດືອນ

ຈີນໄດ້ສົ່ງຍານສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄປຍັງດວງເດືອນ ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອລົງຈອດ ເກັບກຳເອົາດິນ ແລະຫີນຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລ້ວກໍກັບຄືນມາສູ່ໂລກ.
ຖ້າຫາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ມັນຈະເປັນການປະຕິບັດງານເທື່ອທຳອິດຂອງປະເທດໃດກໍຕາມ ທີ່ຈະໄປເກັບກຳເອົາດິນຕົວຢ່າງ ຈາກພື້ນຜິວຂອງດວງເດືອນ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຈີນ ກໍເປັນປະເທດທີ 3 ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ໄປເກັບກຳເອົາດິນຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ນັ້ນມາແລ້ວ.
ຍານອະວະກາດສາງເອີ 5 ຊຶ່ງຕັ້ງຊື່ ຕາມຊື່ເທບພະເຈົ້າຍິງແຫ່ງດວງເດືອນຈະຊອກຫາທາງເກັບກຳເອົາວັດຖຸທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບທີ່ມາ ແລະການເກີດຂຶ້ນຂອງດວງເດືອນ.
ອົງການອະວະກາດ ຫຼື NASA ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຕິບັດງານກໍແມ່ນລົງຈອດ ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີປະເທດໃດລົງຈອດມາກ່ອນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ວ່າ ມະຫາສະໝຸດລົມພາຍຸ ຫຼື Oceanus Procellarum ແລະປະຕິບັດງານທີ່ນັ້ນເປັນເວລານຶ່ງມື້ຂອງດວງເດືອນຊຶ່ງທໍ່ກັບ 14 ມື້ຂອງໂລກມະນຸດເຮົາ ແລະກັບຄືນມາສູ່ໂລກ ພ້ອມດ້ວຍຕົວຢ່າງດິນຈາກທີ່ນັ້ນໜັກ 2 ກິໂລ ຊຶ່ງບາງທີອາດຈະເປັນດິນທີ່ຢູ່ເລິກເຖິງ 2 ແມັດ.
ທ່ານແມັດ ໄຊເກລີ (Matt Siegler) ນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ທຳການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດດາວເຄາະ ທີ່ລັດອາຣີໂຊນາ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດງານຍານສຳຫຼວດສາງເອີ 5 ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າບ່ອນ ທີ່ຍານສຳຫລວດຈະລົງຈອດນັ້ນ ແມ່ນມີອາຍຸເກົ່າແກ່ເຖິງ 2 ພັນລ້ານປີ.
ທ່ານໄຊເກລີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນັ້ນແມ່ນມີອາຍຸອ່ອນຫຼາຍ ສຳລັບດວງເດືອນ ຊຶ່ງດິນຕົວຢ່າງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີອາຍຸ 3 ພັນ 500 ລ້ານປີ ຫຼືແກ່ກວ່ານັ້ນຂຶ້ນໄປ. ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ມີຄວາມພິເສດກ່ຽວກັບເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຍັງມີຄວາມອຸ່ນ ຫຼາຍກວ່າເຂດອື່ນໆຂອງດວງເດືອນ.”
ຕົວຢ່າງຂອງດິນຈາກດວງເດືອນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນມາຍັງໂລກແລະລົງຈອດທີ່ທົ່ງຫຍ້າ ສີສີຫວັງ ແບບເນີ (Siziwang Banner) ຢູ່ໃນເຂດມົງໂກເລຍໃນ ຂອງຈີນ.