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ວີດີໂອພາສາລາວ
ເຊີນຊົມວີດີໂອ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລສວ
ຜູ້ບໍລິຫານຄົນ ອາເມຣິກັນ ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນ ພາບພົບຂອງ TikTok ໃນ ສະຫະລັດ
ກະດິງປະຕູໜ້າບ້ານທີ່ມີວີດິໂອ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນສາມາດມອງເຫັນໄດ້ວ່າແມ່ນໃຜ ຫລື ແມ່ນຫຍັງ ຢູ່ໜ້າບ້ານ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - Citing Security Concerns, Trump Orders Bans on TikTok, WeChat
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ອົງການດ້ານອາຫານຂອງ ສປຊ ເປັນຫ່ວງຕໍ່ ປຊຊ ເລບານອນ 1 ລ້ານຄົນ ຈຶ່ງໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານອາຫານ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ພາບຈາກດາວທຽມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຂະໜາດຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ທ່າເຮືອຂອງເບຣຸຕ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ກາຍ 150,000 ຄົນແລ້ວ ຢູ່ໃນ ສຫລ
ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ສຫລ ຕໍ່ຈີນ ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດ ປ. ນິກສັນ
ແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ພວມບົກແຫ້ງລົງ ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສນ້ຳຂອງ ເປັນບ່ອນຫາກິນ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ແລະ ການຈັດສັນທີ່ດິນຢ່າງຖາວອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບ ຈາກກໍລະນີ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ຍັງມີບັນຫາຊັກຊ້າ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານ ທຣຳ ຄາດຫວັງວ່າ ຢາວັກຊີນ COVID-19 ຈະອອກມາໃຫ້ໃຊ້ ພາຍໃນ ການເລືອກຕັ້ງເດືອນພະຈິກນີ້
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບໍລິສັດ Microsoft ພວມເຈລະຈາ ກັບ ບໍລິສັດ ByteDance ຂອງຈີນ ເພື່ອຊື້ເອົາ ແອັປ TikTok
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານໝໍ ຟາວຈີ ຄາດໝາຍວ່າ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ຫຼາຍລ້ານປະລິມານ ຈະມີໃຫ້ໃຊ້ ພາຍໃນຕົ້ນປີ 2021
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຄວາມເຄັ່ງທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສອດແນມ ດ້ານອຸດສາຫະກຳຂອງ ຈີນ ໃນ ສະຫະລັດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບໍລິສັດ ສຫລ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງເລື້ອງນໍ້າມັນ ກັບ ກໍາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຫານໜູນຫລັງຈາກລັດຖະບານ ສຫລ ໃນຊີເຣຍ
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