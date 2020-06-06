ເຊີນຊົມວີດີໂອ

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ວີດີໂອພາສາລາວ
ບົດບາດຂອງຈີນ ໃນການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກາຍເປັນເລື້ອງ ສຳຄັນໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງສະຫະລັດ
ລັດຕ່າງໆໃນ ສຫລ ເປີດທຸລະກິດຄືນ ພ້ອມກັບການປ້ອງກັນ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ບົດຕອນທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນສະຫະລັດ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ຄອບຄົວ ແມັກແຄນ ຫາທາງປິດຄະດີ ໃນເມື່ອເຢຍຣະມັນ ຄິດວ່າ ແມ່ຍິງເສຍຊີວິດແລ້ວ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ລົມພາຍຸ ນິສາກາ ພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ທາງແຄມທະເລ ກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງປະເທດອິນເດຍ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເຖິງແມ່ນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ສາຍການບິນໃຫຍ່ໆ ຍັງຫາທາງຕັດວຽກລົງ
ສະຫລຸບຜົນ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຢູ່ໃນ 8 ລັດ ແລະ ເຂດດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ
ຕຳຫຼວດຜິວຂາວ ເອົາຫົວເຂົ່າ ກົດໃສ່ຄໍ ຄົນຜິວດຳຜູ້ນຶ່ງເສຍຊີວິດ ພາໃຫ້ເກີດຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ກຳລັງເກີນຂອບເຂດ ຂອງຕຳຫຼວດ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ລູກໜີ້ທະນາຄານ ທຸລະກິດ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກ COVID-19 ໃນ ລາວ ໄດ້ຂໍຜ່ອນຜັນ ແລະ ເລື່ອນຊຳລະໜີ້ ໃຫ້ທະນາຄານ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ
ບໍລີສັດທີ່ສະໜອງ ການກວດພະຍາດ ທາງອອນລາຍ ສາມາດ ກວດໄຂ້ມາເລເຣຍໃຫ້ຄົນ ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງລະບາດ ຂອງ ໂຄວິດ-19
ໂລກ
ພວກນັກຂ່າວເຕືອນວ່າ ເສລີພາບດ້ານການຂ່າວຂອງອັງກິດ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ ທ່າມກາງໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19
ລາວ
ລັດຖະບານລາວ ສືບຕໍ່ການປິດຊາຍແດນ ເພື່ອຄວບຄຸມ ໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມົ້ງ-ອາເມຣິກັນ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ ຂອງຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຢູ່ ສຫລ ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ້າວຈອຣຈ໌ ຟລອຍດ໌ ຖືກໄວ້ອາໄລ ໃນຖານະເປັນພໍ່ທີ່ດີ ແລະບຸກຄົນຮັກຄອບຄົວ
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