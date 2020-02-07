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ປ. ທ​ຣຳ ພົບກັບ​ ປ. ເຄັນ​ຢັດ​ຕາ​ ຂອງປະ​ເທດ​ເຄັນ​ຢາ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ໃນ​ມື້​ວານນີ້

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ທ​ຣຳ ຈັບ​ມືກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເຄັນ​ຢັດ​ຕາ​ຂອງປະ​ເທດ​ເຄັນ​ຢາ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ສິງ​ຫາ, 2018

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ພົບປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອູຮູຣູ ເຄັນ​ຢັດ​ຕາ​ຂອງປະ​ເທດ​ເຄັນ​ຢາໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຢູ່​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ແລະ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ລິ​ເລີ້ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ສາ​ທາລະ​ນະ​ລັດ​ເຄັນ​ຢາ.

“ເຄັນ​ຢາ​ເປັນ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ​ເປັນຜູ້​ນຳ​ໝູ່ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບນັ້ນ, ເປັນ​ຄູ່​ພາ​ຄີ​ທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດທີ່​ບົ່ມ​ຊ້ອນຢູ່​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ການ​ຄ້າ​ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ໄລ​ໄທ​ເຊີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ​ບັນ​ລຸຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແບບ​ຮອບ​ດ້ານ, ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສູງ​ກັບ​ເຄັນ​ຢາທີ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເປັນຕົວ​ແບບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເພີ້ມ​ອີກ​ຢູ່​ທົ່ວ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ.”

​ເຄັນ​ຢາມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລົບ​ລ້າງ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຈີນໃຫ້​ໝົດ​ໄປ. ຈີນ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ຄູ່ການ​ຄ້າ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃນ​ຮອບ​ຫລາຍກວ່າ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ໝົດ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ລົງ.

ການ​ຢ້ຽ​ມ​ຢາມທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຂອງ​ທ່ານເຄັນ​ຢັດ​ຕາ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຄົນ​ນຶ່ງ. ທ່ານເຄັນ​ຢັດ​ຕາ ເຄີຍພົບ​ກັບທ່ານທ​ຣຳຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ປີ 2018 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວໃນວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ໃນ​ຕອນ​ນັ້ນ “ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ທັງ​ສອ​ງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງການປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ສອງ​ຝ່າຍດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າ​ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ເຄັນ​ຢາຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ບໍ່ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຂົງ​ເຂດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຫລາຍ​ປ​ານ​ໃດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ຂຶ້ນ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ 20 ປະ​ເທດ ແຕ່​ວ່າບໍ່​ມີ​ສັນ​ຍາສະ​ບັບໃດ​ທີ່​ເຊັນ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເລີຍ.

ແຕ່​ວ່າ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ຫາ 19 ກຸມ​ພາ ໂດຍມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຢຸດ​ແຫວ່ຢູ່​ອັງ​ໂກ​ລາ, ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ, ແລະ​ເຊ​ເນການ.

ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ເຄັນ​ຢາ​ມີ​ຢູ່​ປະ​ມານ 1 ຕື້ ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ປີ. 70 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງສິນຄ້າ​ຂາ​ອອກ​ຂອງ​ເຄັນ​ຢາ ແມ່​ສົ່ງ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ ແລະ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ແກ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຫລື AGOA.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້

U.S. President Donald Trump meets Thursday with Kenyan President Uhuru Kenyatta at the White House.

The two leaders are expected to discuss a possible free trade deal, which would be a first between the U.S. and an African country.

Kenya is strategically important to the U.S., as America tries to offset the influence of China. China eclipsed the U.S. as Africa’s trading partner more than a decade ago.

Kenyatta’s visit to Trump’s White House is a rare for an African head of state. Kenyatta met with Trump once before in August 2018, when the White House said Thursday “the two leaders established the United States-Kenya Bilateral Strategic Dialogue.”“

President Trump looks forward to building on this momentum and discussing new opportunities to advance cooperation and trade,” the White House said.

Trump has not shown much interest in African countries since he has been in office. The U.S. has free-trade pacts with 20 countries, but none in Africa.

The U.S. State Department announced Wednesday, however, that Secretary of State Mike Pompeo would visit Africa for the first time from February 15 to 19, with stops scheduled in Angola, Ethiopia and Senegal.

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