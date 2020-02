ບັນ​ດາໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ​ຕໍ່​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສັງ​ຫານຊີ​ວິດ​ຂອງ 22 ຄົນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫ​ລາຍ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ຢູ່​ໃນ​ເຫດການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ທີ່​ແນ​ໄປ​ໃສ່​ຊາວເມັກ​ຊິ​ໂ​ກຢູ່​ໃນ​ເມືອງຊາ​ຍ​ແດນ ແອ​ລ ພາ​ໂຊ ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສນັ້ນ ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຖານກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຍ້ອນຄວາມ​ກຽດ​ຊັງໃນລະ ​ດັ​ບລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

​ຢູ່​ໃນການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ້າວ ປາ​ທ​ຣິກ ຄູ​ຊຽ​ສ (Patrick Crusius), ອາ​ຍຸ 21 ປີ ທີ່​ໄດ້​ມາ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ໃນ​ທີ່ນັ້ນໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ກັນ​ຕົວ​ຂອງ​ລາວ​ຢູ່ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຖານກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຍ້ອນຄວາມ​ກຽດ​ຊັງໃນລະ​ດັ​ບລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ອາ​ວຸດ​ປືນຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ເດືອນ​ສິ​ງ​ຫາ​ຜ່ານ​ມາ​ທີ່​ແນ​ໃສ່ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ສະ​ເປນ​ຫລົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກສະ​ຫະ​ລັດໄປ.

ລາວບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຜິດ​ວ່າ​ ໄດ້​ທຳ​ການ​ຍິງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຫາວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ຍິງ​ເມື່ອ​ລາວຍອມ​ຈຳ​ນົນ​ມອບ​ຕົ​ວ​ໃຫ້​ແກ່​ຕຳ​ຫລວດຢູ່ນັ້ນ.

​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ປືນທີ່​ວ່າ​ນີ້ ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງກຳ​ລັງພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ການກັບກຸ່ມ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຢູ່​ຊາຍແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລະ​ມີ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງກ່ຽວ​ກັບການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຢູ່.

U.S. prosecutors are charging the man accused of killing 22 people and wounding two dozen more in a shooting rampage targeting Mexicans in the border city of El Paso, Texas, with federal hate crimes.



An indictment unsealed Thursday charged 21-year-old Patrick Crusius, shown here during his arraignment in October, with federal hate and firearms crimes in the attack last August aimed at scaring Hispanics into leaving the United States.



He pleaded not guilty to the shootings last year, although he allegedly admitted to being the shooter when he surrendered to police.



The shooting occurred when immigration officials were trying to manage a crush of migrants at the U.S.-Mexico border and there was a political battle over the migrant's treatment.