ບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ 6 ທ່ານ ກຳລັງກຽມຕົວຂຶ້ນໂຕ້ວາທີ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃນງານທີ່ເປັນການປະຊັນກັນແບບໜ້າຕໍ່-ໜ້າໃຫ້ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດໄດ້ເຫັນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງປະເທດ ເພື່ອຈະ ເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພັກໄປແຂ່ງກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ມາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກປີນີ້.
ໂດຍທີ່ພັກດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກມາດຕະຖານຂອງຄຸນນະວຸດທິເໝາະສົມຂອງຕົນຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ຢູ່ໃນການໂຕ້ວາທີໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນລຳດັບມາ, ການໂຕ້ວາທີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງໜ້ອຍກວ່າເກົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມມີຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ.
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden), ສະມາຊິກສະພາສູງ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ (Bernie Sanders), ສະມາຊິກສະພາສູງເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ (Elizabeth Warren), ອະດີດເຈົ້າເມືອງຊາວເບນ (South Bend), ລັດອິນເດຍນາ, ທ່ານ ພີດ ບູດິເຈດ (Pete Buttigieg), ສະມາຊິກສະພາສູງເອມມີ ໂຄລບູຈາ (Amy Klobuchar) ແລະເສດຖີເງິນຕື້ ທອມ ສເຕເຢີ (Tom Steyer) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ.
ລັດໄອໂອວາທີ່ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດຊົນນະບົດ ແລະມີປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍເປັນຄົນຜິວຂາວໃນຈຳນວນປະມານ 3 ລ້ານຄົນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບຕົວຈິງຂອງທັງໝົດສະຫະລັດໄດ້ດີ. ແຕ່ວ່າ ໃນແຕ່ລະ 4 ປີໃດ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ເກີນຕົວຂອງມັນ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນນາມທີ່ເປັນລັດທຳອິດທີ່ລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າພັກທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ສຳລັບທັງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ. ໃນຄັ້ງນີ້ກອງປະຊຸມເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າພັກ ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານທຣຳໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ພວກສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນແນ່ນອນ ຈະເລືອກເອົາທ່ານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ໄດ້ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວເປັນສະໄໝທີສອງ. ແຕ່ວ່າ ການແຂ່ງຂັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນມີຄວາມປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານໄບເດັນ (Biden) ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພັກເປັນຄັ້ງທີ 3 ແລ້ວນັ້ນ ດຽວນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າໝູ່ຢູ່ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງແຫ່ງຊາດໃນກຸ່ມຜູ້ປ່ອນບັດທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແຕ່ວ່າ ອາດຈະ ລາກຫລັງບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ແລະຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ກໍເປັນໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມໄຂວ່ເຂໄປ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ຂອງຂັ້ນຕອນການເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພັກ, ສະພາບການນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການອ້າງເຫດອ້າງຜົນຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທີ່ເວົ້າວ່າອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງແຫ່ງຊາດ ທ່ານແມ່ນຢືນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ມີໂອກາດຫລາຍກວ່າ ໝູ່ທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາຊະນະທ່ານທຣຳໄດ້ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈປານໃດ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານແຊນເດີສ໌ທີ່ຂະໜານນາມຕົນເອງວ່າ ເປັນນັກສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ໄດ້ພຸ້ງຂຶ້ນກາຍໜ້າໝູ່ ໂດຍມີຄະແນນນຳໜ້າຄົນອື່ນເລັກໜ້ອຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ 20 ເປີເຊັນຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງ ວໍເຣນ ທີ່ມີຫົວກ້າວໜ້າທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ໄດ້ທີສອງໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ 17 ເປີເຊັນ, ນຳໜ້າທ່ານ ບູດິເຈດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າ ຕົນເປັນຄົນນິຍົມການເມືອງແບບສາຍກາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ 16 ເປີເຊັນ ແລະທ່ານໄບເດັນ, ທີ່ເປັນນັກການເມືອງນິຍົມສາຍກາງແບບອຽງຊ້າຍ ຕະຫລອດເວລາເກືອບຮອດ 5 ທົດສະວັດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ 15 ເປີເຊັນ