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ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄຕ້​ຫວັນ ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ ​ເພື່ອເລືອກ​ເອົາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ໃໝ່

ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ຊາວ​ໄຕ້​ຫວັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ ທີ່​ເມືອງ​ກຽວ​ຊຸງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ມັງ​ກອນ ປີ 2020 ມື້ນີ້. REUTERS/Ann Wang

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​ຊາວ​ໄຕ້​ຫວັນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໄປ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຄອບ​ງຳ​ໂດຍ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄວນ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງແບບ​ໃດ. ບາງ​ຄົນແມ່ນ​ພາ​ກັນ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ອິງ ເຫວິນ ທີ່ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ຕໍ່​ປັກ​ກິ່ງ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກ. ແຕ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ແມ່ນພາ​ກັນ​ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ ຫານ ກວາ ຢູ ດາວ​ຮຸ່ງໜ່ວຍ​ໃໝ່ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ຈີນ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​ພາ​ກັນ​ເຂົ້າ​ແຖວ​ທີ່​ຍາວ​ຢຽດ ຢູ່ນອກ​ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ຕ່າງໆໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜູ້​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຊຶ່ງ​ຈະເປັນ​ຜູ້​ກຳ​ນົດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ກັບ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢູ່​ປັກ​ກິ່ງ​ຖື​ວ່າ ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນຊຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ເຕົ້າໂຮມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ກັບ​ຈີນໃນ​ທີ່​ສຸດ​ນັ້ນ. ແຕ່ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊ​າວ​ໄຕ້​ຫວັນ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມັກ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະໄຕ​ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ຫຼາຍກວ່​າ​ການ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຈີນ. ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຈີນ​ຢູ່ທີ່​ຮົງ​ກົງ ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​ຊາວ​ໄຕ້​ຫວັນບາງ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ການ​ປົກ​ຄອງ​ພາຍ​ໃຕ້​ປັກ​ກິ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້
ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ມີ​ສະ​ພາບ​ແບບ​ໃດ. ຈີນ​ໄດ້​ປົກ​ຄອງ​ຮົງ​ກົງ​ ມາ​ໄດ້ຊາວກວ່​າ​ປີ​ແລ້ວ.

ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຢູ່​ໄຕ້​ຫວັນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງວ່າ ຈະ​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ຈີນ.

ນາງ​ເຈັນ ລີ ຈິນ ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 43 ປີ ຈາກ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໄທ​ເປ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປ່ອນ​ບັດ​ເອົາ​ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ອິງ ເຫວິນ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳແໜ່ງ​ຄືນ​ອີກ ຍ້ອນ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຕັມ​ໃຈ​ໃນ​ການທີ່​ຈະ​ຕ້ານ​ຢັນ​ຈີນ.

ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄວນ​ກະ​ທຳ ກໍ​ແມ່ນ​ປົກ​ປ້ອງ​ລະ​ບອບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະໄຕ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນແລະ​ນັ້ນ​ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ. ນາງ​ເຈັນ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ເມື່ອ​ປຽບ​ທຽບລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ແລ້ວນາງ​ມັກ​ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ອິງ​ ເຫວິນ. ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ແບບ​ທີ່​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຈີນ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນຄວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກັນ​ແບບ​ລັດ​ຕໍ່​ລັດຕາບ​ໃດ​ທີ່​ຈີນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເອົາ​ໄຕ້​ຫວັນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ອິງ ເຫວິນ ອາ​ຍຸ 63 ປີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຈົບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສະ​ເໜີ​ແນະ​ໃຫ້​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ຈີນ ກໍ​ຕໍ່ເມື່ອ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຢູ່​ປັກ​ກິ່ງຍົກ​ເລີກ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ວ່າໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ດິນ​ແດນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຈີນ. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່ຮົງ​ກົງ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ໄຕ້​ຫວັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເອົາ ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ “ນຶ່ງ​ປະເທດ ສອງ​ລະ​ບອບ” ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ໃຊ້​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ເພື່ອ​ປົກ​ຄອງ​ຮົງ​ກົງ​ນັ້ນ.

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ແຜນ​ການ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ສຳ​ລັບ​ໄຕ້ຫວັນໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ປີ​ກ່ອນ ໃນ​ເດືອນນີ້. ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານບໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ຈຳ​ເປັນເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຍຶດ​ເອົາ​ໄຕ້​ຫວັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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