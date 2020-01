ຕຳ​ຫຼວດ​ພວມ​ຕາມ​ລ່າ​ຫາ​ຕົວ​ຄົນ​ຮ້າຍ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ຍິງ​ສັງ​ຫານສາມ​ຄົນ ຮວມ​ທັງເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ກຳ​ລັງຫັດ​ຍ່າງ ໃນ​ການ​ຍິງ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ຮ້ານຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ເມື່ອຕອນ​ແລງວັນ​ພະຫັດ​ວານນີ້.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ ຍັງ​ມີ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ປຸ້ນ​ທີ່​ເມືອງ​ລົບ​ບຸ​ຣີ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ເໜືອ​ຂອງ​ບາງກອກ.

ຕຳ​ຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ມື​ປືນ​ໄດ້​ຍິງປືນເຂົ້າ​ໃສ່​ ຍາມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ອາ​ຍຸ​ສອງ​ປີ ທີ່​ພວມ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ໄປ ພ້ອມ​ກັບ​ແມ່ຂອງ​ລາວ. ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ສາ​ມາດ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ​ໄດ້​ພ້ອມ​ກັບ​ຖາດ​ທີ່ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍສາຍ​ສ້ອຍ​ຄຳ.

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່າວ​ວ່າ ຕຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເງິນ​ລາງວັນ 3,300 ໂດ​ລາ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ມື​ປືນຄົນ​ນີ້.

Police are trying to track down amasked robber accused of shooting and killing three people, including a toddler, in a holdupat a mall gold shop in central Thailand Thursday night.



Authorities say four others were wounded in the robbery in Lopburi, north of Bangkok.



Police say the gunman opened fire killing a security guard, a female shop assistant, and a 2-year-old boy who was walking past with his mother.The suspect reportedly escapedwith trays ofgold necklaces.



Local media report that police are offering a rewardof about $3,300 for information leading to the killer's arrest.