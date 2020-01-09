ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ຮອງປະທານາທິບໍດີຄົນທີນຶ່ງຂອງຊູດານໃຕ້ ທ່ານຕາບານ ເດັງ ກາຍ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານວ່າ ທຳການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະພະຍາຍາມທັບມ້າງຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບຂອງຊູດານໃຕ້.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ອອກໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທ່ານເດັງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ແລະປູກຝັງແນວໃດບໍ່ໃຫ້ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ໃນຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດປະຊາຊົນຊູດານທີ່ຄັດຄ້ານ ຫຼື SPLM-IO ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຄູ່ປໍລະປັກກັບພັກຂອງປະທານາທິບໍດີຊາລວາ ເກຍ. ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງຂຶ້ນໃນຊູດານໃຕ້ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະຄວາມປອງດອງຊາດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງມາເປັນເວລາ 5 ປີ.
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ນອກນັ້ນຍັງມີລາຍງານວ່າທ່ານໄດ້ຈັດແຈງແລະອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສັງຫານທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດຊາມູແອລ ດອງ ລູອັກ ແລະທ່ານອັກກຣີ ອີດຣີ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ SPLM-IO ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະກຳອຳນາດແບບເດັດຂາດສຳລັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນລັດຖະບານທ່ານເກຍ ແລະຂົ່ມຂູ່ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງພັກ SPLM-IO.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານຈັສຕິນ ມູຊີນິກ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານຕາບານ ເດັງ ກາຍ ທີ່ຈະປິດປາກປິດສຽງພັກຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນການທັບມ້າງຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ. ສະຫະລັດຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆປະເທດ ໃຫ້ຍົກເວັ້ນຈາກລະບົບການເງິນ ສຳລັບພວກທີ່ເຮັດໃຫ້ອະນາຄົດຂອງຊູດານໃຕ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊູດານໃຕ້ 5 ທ່ານ ຊຶ່ງກ່າວກັນວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນກັບການຫາຍສາບສູນແລະການເສຍຊີວິດ ຂອງທ່ານດອງ ແລະທ່ານອັກກຣີ.
The United States has imposed sanctions on South Sudan's Vice President Taban Deng Gai, citing his involvement in serious human rights abuses.
The statement Wednesday is one of the sharpest actions taken by the U.S. against the South Sudan government amid Washington's frustration over the country's failure to achieve a stable peace after its civil war.
The Treasury Department statement asserts that Deng has been involved in the disappearance and deaths of civilians. It also asserts that he has acted to divide the armed opposition in South Sudan, extending the country's five-year civil war that killed nearly 400,000 people.
The U.S. is among the countries pressuring South Sudan's rival leaders to form a coalition government. A deadline for that looms next month after the parties failed to make one in November.
The U.S., which backed the fight for South Sudan's independence from Sudan, achieved in 2011, has been increasingly frustrated by the inability of President Salva Kiir and rival Riek Machar to reach a lasting peace. Meanwhile, the government faces widespread accusations by critics of mismanagement and corruption.