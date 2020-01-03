ບັນດາພັກຝ່າຍຊ້າຍແບບດັ້ງເດີມຂອງປະເທດຢູໂຣບທັງຫລາຍ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍປີເກົ່າລົງດ້ວຍຄວາມສັບສົນ. ໂດຍທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບກະແສລົມແຫ່ງການເສຍຄວາມເຫັນພ້ອມ ຈາກພວກສະໜັບສະໜຸນ ທີ່ເປັນຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແບບດັ້ງ ເດີມ ແລະປະສົບກັບຄວາມຜ່າຍແພ້ໃນເລືອກຕັ້ງຫລາຍຄັ້ງຢູ່ໃນເກືອບໝົດທຸກປະເທດ ຍົກເວັ້ນສະເປນ ແມ່ນປາກົດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະສ້າງ ແນວໂຮມທີ່ສາມາດເອົາໄຊຊະນະຄືນມາອີກໄດ້ແນວໃດ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ພັກແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນເລື້ອງຂອງອັງກິດມີຜົນງານໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດຢູ່ໃນຮອບນານກວ່າ 80 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ເສຍບ່ອນນັ່ງທີ່ຕົນເຄີຍມີມາ ແມ່ນກະທັ້ງເປັນເວລາຍາວນານຢູ່ໃນຄວາມສົນລະວົນ ທາງການເລືອກຕັ້ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດການສູ້ຢັນກັນຢູ່ພາຍໃນພັກເອງ. ບັນດາພັກທີ່ເປັນເອື້ອຍນ້ອງກັນ ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ກຣິສ, ອີຕາລີ ແລະໂຮນລັງ ກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ປະສົບກັບສະພາບຕົກຕ່ຳ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ແລະຄຳຖາມທີ່ບັນດານັກວິເຄາະຈຳນວນນຶ່ງກຳລັງຖາມຢູ່ກໍຄື ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງ ມີອະນາຄົດຕໍ່ໄປຢູ່ບໍ່ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພາກັນປັບຕົວ ເພາະພວກທີ່ເປັນຂູ່ແຂ່ງຈຳນວນນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມສາມາດທີ່ຈະທຳການດັດປັບຄືນໃໝ່ ຢ່າງເຖິງກົກເຖິງຮາກຢູ່ໃນບັນດາວົງການເມືອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ.
"ປະຊາທິປະໄຕທທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍທາງສັງຄົມໃນລະດັບປານກາງ ແລະພັກທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ ຈາກຝ່າຍສັງຄົມນິຍົມທີ່ມີຫົວແຮງຈັດກວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນຖືກ ບັງຄັບໃຫ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແຕ່ວ່າ ໃນທຸກມື້ນີ້ ຄຳຖາມຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນດ້ານການເມືອງແມ່ນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳແລະຄວາມເໝືອນກັນກັບຄົນໃດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແມັດທີວ ກູດວີນ (Matthew Goodwin) ນັກປັນຍາຊົນຊາວອັງກິດຊຶ່ງເປັນນັກຂຽນຮ່ວມຂອງປຶ້ມທີ່ຊື່ວ່າ National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy, ຊຶ່ງໃນນັ້ນທ່ານໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ພວກປະຕິວັດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢູ່ໃນຢູໂຣບ "ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕົນເອງຂຶ້ນມາໄດ້ເປັນເວລາຍາວນານແລ້ວ" ແລະໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຄິດທີ່ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນກ້າມທີ່ເບັ່ງຂຶ້ນ ຫລື ເປັນພຽງຝ່າຍຜ່າຍແພ້ຕໍ່ວິກິດການທາງການເມືອງທີ່ລະເບີດຂຶ້ນໃນປີ 2008 ເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງຕໍ່ຈາກນັ້ນແລ້ວກໍຫລຸດຖອຍລົງ ຫລືເປັນພວກຫລົບໄພວິກິດການທີ່ກວດລ້າງໄປທົ່ວທະວີບຢູໂຣບ ນັບແຕ່ເຄິ່ງຈົນຮອດວັນສຸດທ້າຍຂອງທົດສະວັດຜ່ານມາ.”
ໃນການຂຽນບົດວິໄຈເບິ່ງຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງພັກແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ໜັງສືພິມ Times ນັ້ນ ທ່ານກູດວິນ (Goodwin) ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດວ່າ ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານ ກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາວະວິກິດການທີ່ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້. ທ່ານກ່າວວ່າ "ເລື້ອງທີ່ໜ້າແປກຢູ່ໃນສະໄໝທີ່ພວກເຮົາຢູ່ນີ້ກໍຄື ຝ່າຍຊ້າຍໄດ້ຖືກຕຳໃຫ້ໝຸ່ນໄປ ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດຊັກຊ້າລົງ ແລະມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດໄດ້ຖືກບີບຮັດ ຢູ່ດຽວນີ້ເລີຍ ຊຶ່ງມັນໜ້າຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຄາດກັນວ່າມັນຈະນຳເອົາອຳນາດມາໃຫ້ແກ່ຝ່າຍດັ່ງກ່າວ.”