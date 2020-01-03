ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 6 ປີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 40 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນອາທິດນີ້ ແລະໄດ້ສຸມຄວາມສົນໃຈໃສ່ການປັບປຸງການຄວບຄຸມນ້ຳຖ້ວມ ກ່ອນຈະມີການຍົກຍ້າຍນະຄອນຫລວງດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວໄປຕັ້ງຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ສະພາບຝົນຕົກລົງມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ໃນວັນອັງຄານ ແລະວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ 268 ແຫ່ງ ໃນອິນໂດເນເຊຍຖືກນ້ຳຖ້ວມ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 158 ແຫ່ງແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕໍ່າຂອງນະຄອນຈາກາຕາ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງສະຫະພັນສະພາກາແດງ ແລະສະມາຄົມສ້ຽວວົງເດືອນແດງສາກົນ. ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ ແລະຄູກັນນ້ຳ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕ້ານທານກັບພາຍຸທີ່ມີຄວາມແຮງຂະໜາດນັ້ນໄດ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດານັກເສດຖະສາດຂອງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ສະພາບຝົນຕົກໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາມີຄວາມແຮງຖີບສູງຂຶ້ນເຖິງ 377 ມີລີແມັດ, ຊຶ່ງເປັນໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິນັບແຕ່ປີ 2007ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມໜັງສືພິມທີ່ຂຽນລົງທາງອິນເຕີແນັດ ຈາກາຕາໂພສ (Jakarta Post). ຝົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮັດໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະບັງຄັບໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 19,000 ຄົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍໜີ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຂ່າວສານຕ່າງໆ. ສະຫະພັນສະພາກາແດງໄດ້ຈົດວ່າ ມີ 31,232 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຫລົບໄພນ້ຳຖ້ວມນີ້.
"ພວກເຮົາແມ່ນກະທັ້ງບໍ່ສາມາດອອກຈາກເຮືອນໄປໃສໄດ້ເລີຍ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກກະທັ້ງຄ້າຍກັບວ່າ ຕົກຢູ່ກາງສະອັນກວ້າງໃຫຍ່,'' ນັ້ນ ຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ປາຣາມິຕາ ສຸປາມິໂຈະໂຕະ (Paramita Supamijoto), ອາຈານສອນວິຊາ ພົວພັນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລບີນາ ນູຊານຕາຣາ (Bina Nusantara) ໃນນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງໂທລະສັບວ່າ ລະດັບຂອງນ້ຳ ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານນາງໄດ້ມີນ້ຳຖ້ວມພື້ນສູງປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດ. ທ່ານນາງບອກອີກ ວ່າ "ລະດັບນ້ຳຢູ່ນອກເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສູງກວ່ານີ້, ຂ້ອຍຄິດວ່າປະມານ 50 ຫາ 60 ຊັງຕີແມັດ, ສູງເກືອບວ່າເທົ່າເຄິ່ງຄີງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວໄປ. ມັນເຮັດໃຫ້ກິ່ນເໝັນ ແລະມີຮອຍຂີ້ຕົມຄ້າງຢູ່ຫລັງຈາກມັນບົກລົງໄປແລ້ວ.