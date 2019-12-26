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ວີດີໂອພາສາລາວ
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ທ່ານໝໍເວົ້າວ່າ ຄວນມີການຜ່າຕັດກະເພາະ ເພື່ອລົດຄວາມອ້ວນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຣກອ້ວນພີ ຈົນເກີນໄປ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເມືອງປະຫວັດສາດ ວິລລຽມສ໌ເບີກ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ແກ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ບຸນຄຣິສມັສ
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ທ່ານທຣຳ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 3 ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງ
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ລາວ
ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ເຖິງ 2 ເທົ່າຕົວ ພາຍຫລັງ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນສ້າງ ສຳເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2021
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ເມືອງ ວິລຽມສ໌ເບີກ ຂອງ ສຫລ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄປທ່ຽວ ບຸນຄຣິສມັສ ຕົກຕະລຶງກັບບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນຂອງງານ ແລະ ຄວາມງາມຂອງເມືອງ
ເອເຊຍ
ຜູ້ປະທ້ວງ ຮົງກົງ ປະທະກັບ ຕຳຫຼວດ ໃນຄືນກ່ອນວັນ ຄຣິສມັສ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ປ. ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແກ່ໂອກາດທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະທົດລອງລູສອນໄຟ ໃນວັນຄຣິສມັສ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບມືກັບຂອງຂວັນ ວັນຄຣິສມັສ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ປ. ທຣຳ ດ່າບັນດາສະມາຊິກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່າມກາງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຂອງການດຳເນີນຄະດີ ຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ສະພາສູງ
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