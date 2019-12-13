ວໍຊິງຕັນທວງໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ແບ່ງປັນພາລະໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນຫ້າເທົ່າໃນການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກເວລາທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮ່ວມ ລະຫວ່າງກຳລັງຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ເກົາຫຼີເໜືອເພີ້ມທະວີການຂົ່ມຂູ່ຢູ່ນັ້ນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານວໍເຣັນ ຄອບ (Lawrence Korb) ອະດີດລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໃນສະໄໝລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂຣນັນ ຣີແກນ ແລະເວລານີ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສູນກາງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອາເມຣິກັນ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະມາເວົ້າເລື້ອງນີ້ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເວລາທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ກະທຳການລົງໄປ.”
ວໍຊິງຕັນແລະໂຊລ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງປັນພາລະໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ຊຶ່ງຈະໝົດອາຍຸໃນທ້າຍປີນີ້. ການເຈລະຈາຮອບທີ 4 ກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນພາລະໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະໂຊລ ໄດ້ແຕກຫັກລົງໃນອາທິດແລ້ວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຫຼັງຈາກທັງສອງຝ່າຍບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້.
ວໍຊິງຕັນ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ໂຊລ ຈ່າຍເງິນ 5 ຕື້ໂດລາໃນປີໜ້າ ເພື່ອຮັກສາກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ 28,500 ຄົນ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້. ນີ້ແມ່ນຫ້າເທົ່າຂອງຈຳນວນ 900 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຈ່າຍຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກມາດຕະການພິເສດ ຫຼື SMA ທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂກັນໄດ້ ແລະການໝົດອາຍຸຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃນປັດຈຸບັນຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມານັ້ນ ເກົາຫຼີເໜືອກໍທຳການຂົ່ມຂູ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອກົດດັນຕໍ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.
ໃນວັນເສົາແລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງໃນອັນທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຈອງ ກຢອງດູ ເອີ້ນວ່າຫົວຈັກຈະຫຼວດ ຊຶ່ງເປັນອາວຸດທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານເປັນຫ່ວງ ທີ່ອາດສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ. ເກົາຫຼີເໜືອເຄີຍທົດລອງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບມາແລ້ວແຕ່ໄດ້ຢຸດເຊົາ ເວລາປະເທດດັ່ງກ່າວ ເລີ້ມການເຈລະຈາທາງການທູດກັບສະຫະລັດໃນປີ 2018.
ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ແລະໄລຍະກາງ 13 ເທື່ອ ໃນອັນທີ່ເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະຫະລັດເພື່ອໃຫ້ໂຍະຍານການຜ່ອນຜັນໃນການລົງໂທດຕໍ່ພຽງຢາງ.