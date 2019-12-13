ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາສະຫະລັດໄດ້ຢຸດພັກໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນພະຫັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ອະພິປາຍກັນຢ່າງຍືດຍາວ ເປັນເວລາປະມານ 14 ຊົ່ວໂມງ. ປະທານຄະນະກຳມະການທ່ານເຈີຣີ ແນດເລີ ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ້ມປະຊຸມກັນອີກ ໃນເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າຂອງສຸກມື້ນີ້ຕາມເວລາໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຫຼື 15 ໂມງຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບບົດຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາ ມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຕັດອອກຫຼືເຮັດໃຫ້ຂໍ້ກ່າວຫາອ່ອນແອລົງ ແລະຈະລົງຄະແນນສຽງເພື່ອສົ່ງບົດຟ້ອງຮ້ອງໄປໃຫ້ສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະລົງມະຕິ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖົກຖຽງກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນການກ່າວອ້າງແລະຄັດຄ້ານຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງແລ້ວ ກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມພະຍາມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຢາກໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີໄປໃນທາງຜິດໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະເທດຢູເຄຣນສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນປີ 2020 ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທາງຄະນະກຳມະການຕຸລາການຍັງໄດ້ພິຈາລະນາຂໍ້ທີສອງຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ ນັ້ນກໍຄືຂັດຂວາງຕໍ່ລັດຖະສະພາໂດຍປະຕິເສດບໍ່ຍອມມອບເອກກະສານຫຼາຍຮ້ອຍໜ້າ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນໆຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳໄປໃຫ້ການຕໍ່ສະພາ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມສາມັກຄີກັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບການຊັກຊ້ານັ້ນ.
ພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ທີ່ທາງຄະນະກຳມະການຟ້າວດຳເນີນການໄວໂພດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຂອງພວກພະຍານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ທ່ານທຣຳໄດ້ປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ 391 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ກັກໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ບໍ່ໄດ້ເລີ້ມການສືບສວນທາງການເມືອງຕໍ່ທ່ານໄບເດັນ ຕາມທີ່ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດຕ້ອງການ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຮ້ອງຂໍທ່ານເຊເລນສກີ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເມື່ອທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ “ໃຫ້ຊ່ວຍພວກເຮົາແດ່” ໂດຍເປີດການສືບສວນຕໍ່ທ່ານໄບເດັນ ທ່ານຮັນເຕີ້ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດແກັສທຳມະຊາດຂອງຢູເຄຣນແລະທິດສະດີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ວ່າຢູເຄຣນເຮັດວຽກເພື່ອບ່ອນທຳລາຍການການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ຂອງສະຫະລັດ.