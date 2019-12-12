ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫຼາຍເທື່ອຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການ “ປິດປະຕູ” ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງກັບວໍຊິງຕັນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຄລລີ ແຄຣັຟທ໌ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການແຜ່ຜາຍອາວຸດວ່າ “ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ວ່າໄລຍະໃດກໍຕາມແມ່ນບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນພາກພື້ນແລະເປັນການລະເມີດຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ. ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນການສ່ຽງຕໍ່ການປິດປະຕູຕໍ່ໂອກາດໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບອະນາຄົດ.”
ທ່ານນາງແຄຣັຟທ໌ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຽງຢາງຢຸດເຊົາການເພີ້ິ້ມຄວາມເປັນປໍລະປັກຕໍ່ວໍຊິງຕັນ ແລະຍົກເລີກກຳນົດເສັ້ນຕາຍທ້າຍປີທີ່ຈະເອົາມາດຕະການນັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່ວາ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດແລະສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ບໍ່ແມ່ນກຳນົດເສັ້ນຕາຍ.”
ພຽງຢາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນໝົດຄວາມອົດທົນຫຼາຍຂຶ້ນກັບວໍຊິງຕັນໂດຍອອກຖະແຫຼງການຫຼາຍໆສະບັບໃນຮອບສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາທວງໃຫ້ເອົາມາດຕະການກ່ອນທ້າຍປີ ຫຼືບໍ່ກໍຂົ່ມຂູ່ທີ່ເອົາ “ເສັ້ນທາງໃໝ່.”
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະການສະຫະລັດ ທ່ານນີ ແທ ຊອງ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ “ມີຂອງຂວັນຄຣິສມັສ” ສຳລັບສະຫະລັດ ແລະໄດ້ເຕືອນແບບທີ່ເປັນລາງບໍ່ດີວ່າ “ທັງໝົດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຫະລັດ” ກ່ຽວກັບວ່າຂອງຂວັນນັ້ນຈະແມ່ນຫຍັງ.
ທ່ານນາງແຄຣັຟທ໌ໄດ້ກ່າວໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອວ່າ “ການທົດລອງລູກສອນໄຟແລະອາວຸດນິວເຄລຍ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ເກົາຫຼີມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕື່ມຂຶ້ນ. ມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ເກົາຫຼີ ຫຼືຂົງເຂດ ມີສະຖຽນລະພາບຕື່ມຂຶ້ນ. ມັນຈະບໍ່ຊ່ວຍ ສປປ ເກົາຫຼີບັນລຸໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຕົນຊອກສະແຫວງຫານັ້ນ.”
ທ່ານນາງແຄຣັຟທ໌ກ່າວວ່າ ມັນມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາ ຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມຂຶ້ນໃນການທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂເລື້ອງຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເກົາຫຼີເໜືອແລະການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອເຮັດ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແຕ່ກ້າຫານ” ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ໂດຍເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນເຕັມໃຈ ທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການຄຽງຄູ່ແລະດຳເນີນໄປພ້ອມໆກັນເພື່ອເອົາບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້.”
ແຕ່ຖ້າ ສປປ ເກົາຫຼີຫາກຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນການໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ທ່ານນາງແຄຣັຟທ໌ກ່າວວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ “ຕ້ອງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການອັນເໝາະສົມ.”