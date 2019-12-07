ສະຫະລັດໄດ້ເລີ້ມທຳການເຈລະຈາສັນຕິພາບຄືນອີກ ຢ່າງເປັນທາງການ ກັບພວກກຸ່ມຕາລີບານ 3 ເດືອນ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 1 ປີ ເພື່ອແນໃສ່ຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ທາງການເມືອງ ກັບກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ແລະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຍຸຕິລົງນັ້ນ ຖືກໂຈະໄວ້.
ທ່ານຊາລເມ ຄາລີລຊາດ (Zalmay Khalilzad), ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ໃນດ້ານການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກຳລັງນຳພາທີມຂອງທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນວັນເສົາມື້ນີ້ຢູ່ໂດຮາ, ນະຄອນຫລວງຂອງກາຕາບ່ອນທີ່ພວກນັກເຈລະຈາຂອງກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວຕັ້ງຫ້ອງການ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ແຫລ່ງຂ່າວສະຫະລັດຄົນນັ້ນເວົ້າວ່າ "ສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຄືນອີກໃນມື້ນີ້ ຢູ່ໂດຮາ. ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການສົນທະນາກັນ ແມ່ນການຫລຸດຜ່ອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການເຈລະຈາກັນຢູ່ພາຍໃນອັຟການິສຖານ ເອງ ແລະການຢຸດຍິງ.”
ລັດຖະບານຂອງກາຕາໄດ້ມີບົດບາດໃນການຈັດໃຫ້ມີການສົນທະນາເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ກ່ອນທີ່ຈະຢຸດສະງັກລົງ ໂດຍທ່ານທຣຳ ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດ ຂອງທະຫານອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ໃນຈຳນວນຄົນທີ່ເສຍຊິວິດຫລາຍໆຄົນນັ້ນ.
ການຢຸດສະງັກລົງຂອງການເຈລະຈານັ້ນ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເມື່ອມີການເຊື່ອກັນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໃກ້ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງສຳເລັດລົງແລ້ວ ຊຶ່ງຈະໄດ້ກຳນົດໄລຍະເວລາ ສຳລັບການຖອນທະຫານສະຫະລັດ ແລະທະຫານຂອງປະເທດພັນທະມິດອອກຈາກ ອັຟການິສຖານໄປ.
ໃນທາງຕອບກັບ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ວາງວິທີການຮັບປະກັນ ໃນການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ໃນເຂດທີ່ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວຄວບຄຸມ ຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານນັ້ນ ອອກມາ ແລະມີການຮັບປະກັນວ່າ ພວກກະບົດດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ທຳການເຈລະຈາກັບພັກຝ່າຍຢູ່ພາຍໃນອັຟການິສຖານໃນທັນທີທັນໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສູ້ລົບກັນທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ຍຸຕິລົງຢ່າງຖາວອນ.
ທາງດ້ານກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກນັກລົບຂອງຕົນຈະປະຕິບັດຕາມການຢຸດຍິງກັບທະຫານຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການຖອນທະຫານນັ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຢຸດການສູ້ລົບກັນ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານວ່າ ຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ເຈລະນາໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອການເຈລະຈາລະຫວ່າງກຸ່ມຕາລີບານ ກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານໄດ້ເລີ້ມເປີດຂຶ້ນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ພວກກະບົດດັ່ງກ່າວລັ່ງເລໃຈ ບໍ່ຢາກທຳການຢຸດຍິງຢູ່ທົ່ວປະເທດ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເສຍປຽບທາງໂການທະຫານ.