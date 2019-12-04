ຄວາມເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ມີການສະແດງອອກຢ່າງເຕັມທີ່ຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອພົບປະສຸດຍອດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ໃນການພົບປະກັບພວກນັກຂ່າວ ເປັນເວລາເກືອບ 40 ນາທີນັ້ນ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ປະທະກັນໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ຮວມທັງເລື້ອງ ການແບ່ງປັນພາລະຮັບຜິດຊອບພາຍໃນອົງການເນໂຕ້ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ການບຸກເຂົ້າໄປໃນພາກເໜືອຊີເຣຍໂດຍເທີກີ ແລະການທີ່ສະຫະລັດຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍາລົດກຳລັງ
ອາວຸດກັບຣັດເຊຍ.
ພວກຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ພົບປະກັນເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ຕ້ອງຕິທ່ານມາກຣົງ ກ່ຽວກັບຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່ບັນລະຍາຍເຖິງອົງການເນໂຕ້ວ່າ ກຳລັງປະສົບກັບພາວະ “ສະໝອງຕາຍ” ນັ້ນ ຍ້ອນບົດບາດການນຳພາທີ່ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານທຣຳເອີ້ນຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ ເປັນ “ຄຳຖະແຫຼງທີ່ຂີ້ຮ້າຍ.”
ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳທັງສອງໂອ້ລົມກັນຢູ່ນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ເຕືອນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍ 2 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື ຈີດີພີ ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນຮ່ວມ ອາດຈະຖືກລົງໂທດທາງດ້ານການຄ້າ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການເກັບພາສີຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຮວມທັງເຫຼົ້າວາຍຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ປະທານາທິບໍດີມາກຣົງ ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 1.9 ເປີເຊັນຂອງຈີດີພີຝຣັ່ງ ເຂົ້າໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ.
ທ່ານມາກຣົງກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ກ່ຽວກັບເລື້ອງການເງິນ” ແລະທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳຄືນວ່າ “ເລື້ອງສັນຕິພາບໃນຢູໂຣບເດ?”
ທ່ານມາກຣົງກ່າວວ່າ “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນເລື້ອງການເງິນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນເລື້ອງທະຫານ ໂດຍປາສະຈາກໃນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່ວ່າ ອົງການເນໂຕ້ຄວນເປັນອົງການແບບໃດ.”
ທ່ານມາກຣົງກ່າວວ່າ ທ່ານສະໜັບສະໜຸນອົງປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນອົງການເນໂຕ້ ແຕ່ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດລົງຂອງສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງແລ້ວ ບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ຈາກລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ.
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດ ສະບັບປີ 1987 ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການລະເມີດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງມົສກູຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້.