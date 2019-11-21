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21.11.2019
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ວີດີໂອພາສາລາວ
ການດັດແປງ ດ້ານກຳມະພັນ ຂອງອາຫານ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການເຮັດຟາມ ໃນທົ່ວໂລກ
ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງແມງກະເບື້ອ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄຸນນະພາບ ໃນດິນທາມຕ່າງໆ
ນ້ຳກ້ອນທະເລ ຂົ້ວໂລກໃຕ້ ຫຼຸດລົງຈາກ ສະຖິຕິສູງສຸດ ຫາ ສະຖິຕິຕ່ຳສຸດ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - Sondland Details 'Quid Pro Quo' with Ukraine
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ມີຜູ້ປະທ້ວງ ສິບກວ່າຄົນ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັບພະວິຊາຮົງກົງ ຍອມມອບຕົວ ຕໍ່ຕຳຫຼວດ
VOA60 World - Rajapaksa Sworn In As Sri Lanka's New President
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຜູ້ສະໝັກ ປະທານາທິບໍດີ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກະກຽມ ໂຕ້ວາທີກັນ ໃນແລງວັນພຸດ ມື້ນີ້
ພວກນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຕາມວິທະຍາເຂດຕ່າງໆ ໃນຮົງກົງ ພວມກະກຽມ ຮັບມືກັບການບຸກ ຂອງຕຳຫຼວດ
ປ. ທຣຳ ກະກຽມ ຈະຕ້ອນຮັບ ທ່ານເອີດູອານ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທັງໆທີ່ສະມາຊິກສະພາ ສຫລ ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຊີເຣຍ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ຊີວິດຊາວລາວ
ນາງອີຊາແບລ ອິນທິສອນ ຕຽມເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ປີ 2022 ທີ່ປັກກິ່ງ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານຊັນແລນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມີການເຮັດສິ່ງນຶ່ງ ເພື່ອໄດ້ຮັບສິ່ງຕອບແທນແທ້ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣຳ ແລະ ຢູເຄຣນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ການໂຕ້ວາທີ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ເພັ່ງເລັງໃສ່ ນະໂຍບາຍ ຕ່າງປະເທດ, ສະພາບອາກາດ
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ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 38 ຄົນ ໃນການປະທ້ວງ ຢູ່ອີຣັກ
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ມາລຕ້າ ຈັບ "ບຸກຄົນໃນຄວາມສົນໃຈ" ໃນຄະດີຄາດຕະກຳ ນັກຂ່າວ
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ຊີເຣຍ ໂຈມຕີສູນຜູ້ພັດພາກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ສັງຫານ 15 ຄົນ
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