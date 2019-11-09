ມີຮູບປັ້ນໃໝ່ຂອງທ່ານໂຣນັນ ຣິແກນ ປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 40 ຂອງສະຫະລັດ ຕັ້ງຢູ່ເດີ່ນທາງໜ້າຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດທີ່ນະຄອນເບີລິນ ບໍ່ໄກຈາກປະຕູຂ້າມແບຣນເດັນເບີກທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ມັນໄດ້ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາດົນນານແລ້ວ ສຳລັບມູນນິທິປະທານາທິບໍດີໂຣນັນ ຮິແກນ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກົດດັນເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນເບີລິນມາໄດ້ຫຼາຍປີ ໃຫ້ນຳເອົາຮູບປັ້ນຂອງທ່ານຮິແກນ ໄປຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນເບີ ລິນຄັດຄ້ານ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມີຫຼາຍໆປັດໄຈແລະຜູ້ຄົນມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ກຳລັງເບີລິນພັງທະລາຍລົງ ເມື່ອວັນທີ 9 ພະຈິກ ປີ 1989.
ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານຣິແກນ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈ ນຳເອົາຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວໄປຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນສະຖານທູດ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນຂອງອາເມຣິກັນໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງເບີລິນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ໄປຮ່ວມພິທີເປີດຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນຮູບປັ້ນນີ້ວ່າ “monumental moment” ຫຼືຄວາມສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງຍຸກສະໄໝດັ່ງທີ່ງານສິນລະປະກຳໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນ. ຮູບປັ້ນ ຂອງທ່ານຣິແກນ ແມ່ນລະນຶກເຖິງການກ່າວຄຳປາໄສໃນປີ 1987 ຂອງທ່ານຣິແກນທີ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໂຊຫວຽດ ທ່ານມິເຄລ ກໍບາຊັອບ ໃນເວລານັ້ນ ໃຫ້ “ມ້າງກຳແພງນີ້ເສຍ.”
ສອງປີຕໍ່ມາ ກຳແພງດັ່ງກ່າວເລີ້ມພັງທະລາຍລົງ ໃນການອອກອາກາດສົດທາງໂທລະພາບ. ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະກາດຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍຣະມັນຕາເວັນອອກທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງໄປຍັງເຢຍຣະມັນຕາເວັນຕົກແລ້ວ ໃນທັນທີຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນຊາວເບີລິນ ກໍເລີ້ມພາກັນເອົາຄ້ອນຕີໄປທັບກຳແພງດັ່ງກ່າວໃຫ້ພັງລົງດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ນາງລໍຣີ ຟາມເມີ ຈາກເມືອງຊິລເວີສ໌ປຣິງ ລັດແມຣີແລນ ຊຶ່ງຍັງເປັນສາວນ້ອຍຢູ່ໃນເວລານັ້ນ ຈຳໄດ້ວ່າ ໄດ້ເບິ່ງລາຍງານຂ່າວໂທລະພາບກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ນາງເວົ້າວ່າ “ເວລາຂ້ອຍເຫັນຜູ້ຄົນພາກັນຟ້ອນລຳ ສະເຫຼີມສະຫຼອງເວລາກຳແພງພັງລົງ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢາກຮ້ອງໄຫ້ອອກມາແຮງໆ. ມັນຢູ່ຫ່າງໄກຫຼາຍຈາກໂລກຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ເຫັນຊີມັງເປັນທ່ອນໆ ແມ່ນຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ.”
ສ່ວນນາງແຈັສຊີກາ ກຣີນ ຈາກເມືອງມໍຣິສທາວນ໌ ໃນລັດເທັນເນັສຊີ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນກໍຍັງເປັນສາວນ້ອຍຢູ່ຄືກັນ ເວລານາງເບິ່ງລາຍການສົດທາງໂທລະພາບ. “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມຫວັງ ຂ້ອຍຢາກໄດ້ປ່ຽງນ້ອຍໆປ່ຽງນຶ່ງຂອງກຳແພງນັ້ນ.”
ສ່ວນນາງມີແຊລ ແອແດັມ ຈາກນະຄອນແອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ ພວມສຶກສາຢູ່ທີ່ປະເທດອັງກິດໃນເວລານັ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ໄກປານໃດ ພໍຈະເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນເບີລິນໄດ້. ນາງກ່າວເຖິງການເດີນທາງທີ່ສັບສັນໄປຍັງນະຄອນເບີລິນໃນເດືອນມັງກອນປີ 1990 ນັ້ນວ່າ. “ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານດ່ານກວດຊາລີ ນຶ່ງໃນຊຸມມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງການຄວບຄຸມໜັງສືເດີນທາງ.” ນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຖະໜົນຫົນທາງທີ່ຫວ່າງເປົ່າ ຂອງເຂດເບີລິນຕາເວັນອອກ ແລະການມີໜ້າຂອງທະຫານເຢຍຣະມັນຕາເວັນອອກ. ນາງໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນໄປນະຄອນເບີລິນອີກ ດົນກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມມາ ແລະຮູ້ສຶກວ່າເປັນປະຕິຫານທີ່ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນແບບໃດ.