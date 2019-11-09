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ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ ​ຊາວເຢຍ​ຣະ​ມັນ ຍັງ​ຈື່​ຈຳ ການ​ພັງ ຂອງ​ກຳ​ແພງ​ເບີ​ິ​ລິນ ວ່າ​ເປັນ​ບາດ​ລ້ຽວ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ Richard Grenell (ຂວາ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໃນ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ຮູບ​ປັ້ນ ມື້​ລາງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຣ​ນັນ ຣິ​ແກນ ທີ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ສ​ຫລ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ພະ​ຈິກ 2019.

ມີ​ຮູບ​ປັ້ນ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານໂຣ​ນັນ ຣິ​ແກນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 40 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕັ້ງຢູ່​ເດີ່ນ​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ປະຕູ​ຂ້າມ​ແບ​ຣນ​ເດັນ​ເບີກ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ.

ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຄອງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ມາ​ດົນ​ນາ​ນ​ແລ້ວ ສຳ​ລັບ​ມູນ​ນິ​ທິ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຣ​ນັນ ຮິ​ແກນ ແລະ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ​ໄດ້ກົດ​ດັນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ ໃຫ້​ນຳ​ເອົາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮິ​ແກນ ໄປ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແຕ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເບີ ​ລິນຄັດ​ຄ້ານ ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍໆ​ປັດ​ໄຈ​ແລະ​ຜູ້​ຄົນມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ເຮັດໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ເບີ​ລິນ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ພະ​ຈິກ ປີ 1989.

ພວກສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ຣິ​ແກນ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ນຳ​ເອົາ​ຮູບ​ປັ້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິກັນ​ໃນ​ເຂດໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ເບີ​ລິນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ຮູບ​ປັ້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ຮູບ​ປັ້ນ​ນີ້​ວ່າ “monumental moment” ​ຫຼືຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແຫ່ງຍຸກ​ສະ​ໄໝດັ່ງ​ທີ່​ງານ​ສິນ​ລະ​ປະ​ກຳໄດ້​ປາ​ກົດ​ໃຫ້​ເຫັນ. ຮູບ​ປັ້ນ ຂອງ​ທ່ານ​ຣິແກນ ແມ່ນລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສໃນ​ປີ 1987 ຂອ​ງ​ທ່ານ​ຣິ​ແກນທີ່ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຊ​ຫວຽດ​ ທ່ານ​ມິເຄ​ລ ກໍ​ບາ​ຊັອບ ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ ໃຫ້ “ມ້າງ​ກຳ​ແພງນີ້​ເສຍ.”

ສອງ​ປີ​ຕໍ່​ມາ ກຳ​ແພງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເລີ້ມ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ ໃນ​ການ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ສົດ​ທາງໂທ​ລະ​ພາບ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຄາດ​ຝັນ ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ແລ້ວ ໃນ​ທັນ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ເບີ​ລິນ ​ກໍເລີ້ມພາ​ກັນ​ເອົາ​ຄ້ອນ​ຕີ​ໄປ​ທັບກຳ​ແພງດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ພັງ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ.

ນາງ​ລໍ​ຣີ ຟາມ​ເມີ ຈາກ​ເມືອງ​ຊິ​ລ​ເວີ​ສ໌​ປ​ຣິງ ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ຊຶ່ງ​ຍັງ​ເປັນ​ສາ​ວ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ ຈຳ​ໄດ້​ວ່າ ໄດ້​ເບິ່ງ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.

ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ເວ​ລາ​ຂ້ອຍ​ເຫັນ​ຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ຟ້ອນ​ລຳ​ ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​ເວ​ລາ​ກຳ​ແພງ​ພັງ​ລົງ ຂ້ອຍ​ຮູ້​ສຶກ​ຢາກ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ອອກ​ມາ​ແຮງໆ. ມັນ​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຫຼາຍ​ຈາກ​ໂລກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແຕ່​ເຫັນ​ຊີ​ມັງ​ເປັນ​ທ່ອນໆ ແມ່ນ​ຮູ້​ສຶກ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຫຼາຍ.”

ສ່ວນ​ນາງ​ແຈັ​ສ​ຊີ​ກາ ກ​ຣີນ ຈາກ​ເມືອງ​ມໍ​ຣິ​ສ​ທາວ​ນ໌ ໃນ​ລັດ​ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ສາວ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ຄື​ກັນ ເວ​ລາ​ນາງ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ການ​ສົດ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ. “ຂ້ອຍ​ຮູ້​ສຶກ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ ຂ້ອຍຢາກ​ໄດ້​ປ່ຽງ​ນ້ອຍໆ​ປ່ຽງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກຳ​ແພງນັ້ນ.”

ສ່ວນ​ນາງ​ມີ​ແຊ​ລ ແອ​ແດັມ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ແອັດ​ແລນ​ຕາ ລັດ​ຈໍ​ເຈຍ ພວມ​ສຶກ​ສາຢູ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ໄກ​ປານ​ໃດ ​ພໍ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ​ໄດ້. ນາງກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ສັບ​ສັນ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ​ໃນ​ເດືອນມັງ​ກອນ​ປີ 1990 ນັ້ນ​ວ່າ. “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຜ່ານ​ດ່ານກວດ​ຊາ​ລີ ນຶ່ງ​ໃນ​ຊຸມມື້​ສຸດທ້າຍ ​ຂອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໜັງ​ສື​ເດີ​ນ​ທາງ.” ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ທີ່​ຫວ່າງ​ເປົ່າ​ ຂອງ​ເຂດ​ເບີ​ລິນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ. ນາງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ​ອີກ ດົນ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານມ​ມາ ແລະ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ເປັນ​ປະ​ຕິ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເກີດຂຶ້ນ​ແບບ​ໃດ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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