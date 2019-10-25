ໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ໃນພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊຶ່ງໄດ້ມີການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 50,000 ຄົນ.
ບໍລິສັດແກັສແລະໄຟຟ້າປາຊີຟິກ ໄດ້ຢຸດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຄວບຄຸມການໄໝ້ລາມຂອງໄຟດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດແກັສແລະໄຟຟ້າປາຊີຟິກໄດ້ເຕືອນວ່າ ເບິ່ງຊົງຈະມີການຕັດການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ໄປໃຫ້ປະຊາຊົນຕື່ມອີກ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດານີ້.
ອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານວ່າ ມີປະຊາຊົນຫ້າແສນຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຢຸດເຊົາໃນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າເມືອງໆໂຊໂນມາ ທ່ານມາກ ແອັສຊິກ ໄດ້ເຕືອນເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ “ກະລຸນາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍອອກໜີ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ການດັບໄຟ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະມາກັງວົນໃນການຍົກຍ້າຍພວກທ່ານ.”
Fires have erupted in northern and southern California, forcing the evacuations of at least 50,000 people.
Pacific Gas and Electric has shut down power to thousands of consumers in an effort to contain the spread of the fires.
The utility company warned that more shutdowns are likely this weekend.
Associated Press says the outages have affected half a million people.
"Please heed our evacuation order," Sonoma County Sheriff Mark Essick warned recently.
"We really need to be able to fight the fire, rather than worrying about rescuing you," he said.