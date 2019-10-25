ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອີຈິບ ເອທິໂອເປຍ ແລະຊູດານ ມາຍັງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນພະລັງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຂດແມ່ນ້ຳບລູໄນລ໌ (Bule Nile) ຂອງເອທິໂອເປຍ ໂດຍຈະແນໃສ່ການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງທີ່ພວມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ລະຫວ່າງອາດິສອາບາບາ ແລະໄຄໂຣ.
ໜັງສືເຊື້ອເຊີນທີ່ວີໂອເອໄດ້ຮັບມານັ້ນ ແມ່ນມີຂຶ້ນໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວັນ ມນຸກຊິນ ເມື່ອວັນທີ 21 ຕຸລາຜ່ານມາ ຕໍ່ປະເທດທັງສາມ ແລະທ່ານເດວິດ ມອລແພັສ (David Malpass) ປະທານຂອງທະນາຄານໂລກ.
ໂຄສົກຂອງທະນາຄານໂລກກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານມອລແພັສ “ມີແຜນຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍຄາດວ່າ ປະເທດທັງສາມ (ເອທິໂອເປຍ ອີຈິບ ແລະຊູດານ) ຕ່າງກໍມີສ່ວນພົວພັນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍ.”
ອີຈິບ ຊຶ່ງໄດ້ຊອກສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກມາໄກ່ເກ່ຍເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຮັບເອົາການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກຳນົດຈະມີຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານມນຸກຊິນ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກຈະມານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດທີ່ນະຄອນນິວຢອກໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ-ຊິສຊີ ແຫ່ງອີຈິບ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄກ່ເກ່ຍບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ເກີດຈາກການສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເອທິໂອເປຍ.
ອີຈິບຖືວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ. ຖ້າບໍ່ມີການຕົກລົງກັບເອທິໂອເປຍແລ້ວ ການສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງຕົ້ນນ້ຳ ຂອງແມ່ນ້ຳໄນລ໌ ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຈືດຂອງອີຈິບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທ່ານແອລ-ຊິສຊີ ກ່ຽວກັບ “ການນຳໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຫ້ອງການທ່ານມນຸກຊິນ.”
ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກະຊວງການເງິນຈະເປັນຈຸດສູນກາງ ໃນການຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແທນທີ່ຈະແມ່ນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງມີພະແນກການຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງມະຫາສະໝຸດ ສິ່ງແວດລ້ອມລະຫວ່າງປະເທດແລະກິດຈະການວິທະຍາສາດນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນພະແນກທີ່ມີໜ້າທີ່ພົວພັນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ໃນເລື້ອງການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມແລະນ້ຳຂອງຕົນນັ້ນ.
ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພົວພັນກັບພັກຝ່າຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສ້າງເຂື່ອນມາແຕ່ປີ 2011 ແລະກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທັງສາມ ເປີດການເຈລະຈາສາມຝ່າຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານ້ຳ ແລະກໍແຈ້ງໃຫ້ອີຈິບຊາບໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເທັກນິກໃດໆກໍຕາມ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນຂອງການຕົກລົງກັນສາມຝ່າຍ.
ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃນການເຊື້ອເຊີນໂດຍທ່ານມນຸກຊິນເພື່ອເລີ້ມການເຈລະຈາໃນຄັ້ງນີ້.