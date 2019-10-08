ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ 3 ຄະນະກຳມະການ ມີກຳນົດຈະສອບຖາມທ່ານກໍດັອນ ຊັນແລນດ໌ (Gordon Sondland) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະພາບຢູໂຣບໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກລາຍລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ.
ການໃຫ້ການແບບປິດລັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ທ່ານທຣຳໄດ້ປະຕິເສດວ່າ “ເປັນແຜນການຫຼອກລວງ” ທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງຕື່ມອີກ 5 ປີ.
ທ່ານຊັນແລນດ໌ໄດ້ກາຍມາເປັນບຸກຄົນສຳຄັນໃນການສືບສວນ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ຢູເຄຣນ ທຳການສືບສວນຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ ນັ້ນກໍຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານຮັນເຕີ ລູກຊາຍຂອງທ່ານໄບເດັນ.
ການຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມທີ່ພາໃຫ້ເລີ້ມມີການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ກ່າວວ່າ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ແລ້ວ ທ່ານຊັນແລນດ໌ແລະທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດປະຈຳຢູເຄຣນ ທ່ານເຄີດ ວອລເກີ ກໍໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ແລະພວກນັກການເມືອງຄົນສຳຄັນອື່ນໆອີກ.
ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ຊຶ່ງອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ສະຫລຸບຜົນການພົບປະເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວອລເກີ ແລະທ່ານຊັນແລນດ໌ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ພວກຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບວ່າຈະສະໜອງຕອບແບບໃດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີນັ້ນ.”
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງການປ້ອງກັນໃນການໂອ້ລົມຂອງທ່ານກັບທ່ານເຊເລັນສ໌ກີຄືນອີກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ເປັນການໂອ້ລົມທີ່ດີເລີດ.” ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບການອອກມາປາກົດຕົວ ຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຄົນທີສອງ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳກ່າວຕອບວ່າ “ບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງເລີຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການໂອ້ລົມວ່າ “ເຂົ້າໃຈກັນດີ” ແລະເວົ້າວ່າ ມັນ “ບໍ່ມີການ ກົດດັນໃດໆເລີຍ.”
ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດແລະຄະນະກຳມະການສືບສວນຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການສອບຖາມດ້ວຍການໃຫ້ການ ແລະການສັ່ງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ນຳເອົາເອກກະສານຕ່າງໆໄປມອບໃຫ້ແກ່ຕົນ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທາງຄະນະກຳມະການສະພາກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ແລະຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ທ່ານຣັສເຊີລ ວໍ (Russell Vought) ມອບເອກກະສານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣຳໂຈະການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ ພາຍໃນວັນທີ 15 ຕຸລານີ້.