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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຕອບ ຕໍ່​ຄຳ​ຖາມ ການ​ຫ້າມ​ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ພວມ​ກ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ​ທີ່ Palace Hotel ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 74 ຂອງ​ອົງ​ການ ສ​ປ​ຊ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ກັນ​ຍາ 2019.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃໝ່ໆ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ຫຼາຍໆຂໍ້ທີ່​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ມີ​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃດ​ແດ່.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ “ຈຳ​ກັດ​ ແລະ​ໂຈະ” ບໍ່​ໃຫ້ “ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃກ້​ຊິດໃນ​ຄອບ​ຄົວ” ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນາມ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ. ນີ້ແມ່​ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ ການປຸກ​ລະ​ດົມ “ກົດ​ດັນ​ສູງສຸດ” ເພື່ອ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ອີ​ຣ່ານ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ເປັນ​ໄພ​ນັ້ນ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ອອກ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ປະ​ກາດດັ່ງ​ກ່າວ ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ແນ​ໃສ່ “ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ວ່າ” ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະລັດ ທີ່​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ກັກໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຮິ​ກັນ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ນຳ​.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກວ່າ “ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ປີ​ມາ​ແລ້ວ ພວກ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ຜູ້​ນຳ​ ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ວ່າ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຈົ່ງ​ຈິບ​ຫາຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ມາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ນີ້. ຈະ​ບໍ່​ມີ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ.”

ໃນ​ການ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຢູ່​ອີກ​ບ່ອນ​ນຶ່ງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກນັ້ນ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ບ​ຣາຍ​ແອນ ຮຸກໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າມີ​ຜູ້​ໃດ​ແດ່​ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ຊື່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ​ທີ່​ຖືກ​ຫ້າມນັ້ນໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ສັບ​ປ່ຽນ​ບຸກ​ຄົນ​ຢູ່​ເປັນ​ປະ​ຈຳໃນ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ທະ​ຫານ ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ໃນ​ກຳ​ລັງ​ພິທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ທີ່​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ໂຕ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ ເປັນ​ອົງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງ​ປະເທດ ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ຮຸກ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ແລະ​ທົ​ບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່ນີ້​ຢູ່​ສະ​ເໝີ ເພື່ອ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ອີ​ຣ່ານ​ແລະ​ຄອບ​ຄົວ ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້.”

ແຕ່​ທັງ​ທ່ານ​ຮຸກ​ແລະ​ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ຕ່າງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຫຍັງ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣ່ານ​ແລະ​ຄອບ​ຄົວ ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ ແລະ​ມີຜູ້​ໃດ​ແດ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ໂດຍ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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