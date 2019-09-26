ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເປີດສະໜາມບິນສາກົນແຫ່ງທີສອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ຊຶ່ງມີການກ່າວອວດອ້າງວ່າ ມີອາຄານຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານຮ່ວມ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ສະໜາມບິນສາກົນປັກກິ່ງ-ເດັກຊິ່ງ ຫຼື BCIA ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ໃນການປົກຄອງຂອງພັກຄອມມູນິສຢູ່ຈີນ ໃນວັນທີນຶ່ງຕຸລາຈະມານີ້.
ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຕໍ່ມາກໍມີການສະເໜີໃຫ້ບໍລິການແກ່ຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ເດີນທາງໄປຍັງຕ່າງປະເທດ 112 ແຫ່ງ ໃນລະດູບານໃໝ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີຮູບຄ້າຍຄືປາດາວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດ 5 ປີ ແລະໃຊ້ທຶນກໍ່ສ້າງເກືອບ 17 ຕື້ໂດລາ.
ສະໜາມບິນຊຶ່ງອອກແບບໂດຍສະຖາປະນິກຊາວອັງກິດເຊື້ອສາຍອີຣັກ ທ່ານຊາຮາ ຮາດິດ ມີທາງແລ່ນຂຶ້ນລົງ 4 ທາງ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີແຜນການທີ່ຈະສ້າງທາງແລ່ນຕື່ມອີກ 3 ທາງໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.
ເຖິງແມ່ນອາຄານຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານຂອງສະໜາມບິນກວມເອົາພື້ນທີ່ 1 ລ້ານຕາແມັດ ຫຼືມີຂະໜາດເທົ່າກັບເດີ່ນເຕະບານ 100 ເດີ່ນກໍຈິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ໂດຍສານບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງໄກກວ່າ 600 ແມັດເພື່ອຈະໄປເຖິງປະຕູທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດນັ້ນ.
ມີການທຳນາຍວ່າ ຈີນຈະກາຍເປັນຕະຫຼາດຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດລື່ນສະຫະລັດໃນປີ 2022. ໃນການກະກຽມດັ່ງກ່າວ ສະໜາມບິນເດັກຊິ່ງແມ່ນອອກແບບໃຫ້ສາມາດຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເຖິງ 72 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດແມ່ນຈະຮັບໄດ້ເຖິງ 100 ລ້ານຄົນ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະໜາມບິນ ຮາດຟິລ-ແຈັກສັນ (Hartsfield-Jackson) ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ ເປັນສະໜາມບິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຊຶ່ງສາມາດຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານ ໄດ້ເຖິງ 107 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ. ສະໜາມບິນສາກົນປັກກິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງການບິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກແມ່ນສາມາດຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເຖິງ 101 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ.