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ສິງ​ກະ​ໂປ ລໍ​ຖ້າ​ຮັບ​ເອົາ ຜົນ​ພອຍ​ໄດ້​ ຈາກ ຄວາມເບື່ອ​ໜ່າຍ ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ ຕໍ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່​ໃນຮົງ​ກົງ

ຕຶກ​ສູນ​ກາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ (ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2018)

ຮົງ​ກົງ ແລະ​ສິງ​ກະ​ໂປ ມັກ​ຈະ​ເປັນຄູ່​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແບບ​ໃດ ແບບ​ນຶ່ງ​ມາ​ຕະ​ຫລອດ. ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະລະ​ບົບກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ໂປ່ງ​ໄສໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂ້າມ​ຊາດ​ຫລາຍ​ພັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫ້ເຂົ້າ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ​ນັບ​ແຕ່​ຊຸມປີ 1960 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທັງ​ສອງປະ​ເທດນັ້ນ​ຖືກ​ຂະ​ໜານ​ນາມ​ວ່າ ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ ​ກໍ​ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່ສູງ​ສົ່ງ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ. ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຂອງ​ຄົນ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງໆ, ການ​ປິດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ແລະ​ຈູດ​ເຜົາສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໃນ​ດ້ານ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂ້າມ​ຊາດ​ຢາກ​ມີໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເລືອກ​ບ່ອນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ເອ​ເຊຍນັ້ນ​ເຊື່ອມ​ລົງ.

ສິງ​ກະ​ໂປ​ດຽວນີ້ກຳ​ລັງກຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາພວກ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກໄປ​ຈາກ​ຮົງ​ກົງ.

ຮົງ​ກົງ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເລີ້ມປ່ອຍ​ໃຫ້​ສິງ​ກະ​ໂປ ເຮັດ​ແນວນັ້ນ​ໄດ້, ອີງຕາມ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ບ່ອນ​ນຶ່ງ ຫລື​ທັງ​ສ​ອງ​ບ່ອນນັ້ນ, ຖ້​າ​ຫາກການ​ປະ​ທ້ວ​ງ​ສໍ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ຍັງຈະ​ແກ່​ຍາວ​ໄປ ແລະໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງນັ້ນ ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກົດ​ໝາຍ ຫລື ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເດີນ​ທາງ​ມີ​ການ​ຊັກຊ້າຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ. ສະ​ພາບ​ການນັ້ນກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຈະ​ມີການ​ຫລັ່ງ​ໄຫລ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດ​ຂ້າມ​ຊາດໄປ​ຫາສິງ​ກະ​ໂປ ຫລື​ຢ່າງ​ໜ້ອຍບໍ​ລິ​ສັດຕ່າງໆ ​ກໍ​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມ​ພະ​ນັກ​ງານຢູ່​ສິງ​ກະ​ໂປຂຶ້ນ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຈ້າງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດຂອງ​ຕົນ​ຢູ່ນັ້ນ.

ທ່ານ ຣາ​ຈິບ ບິ​ສວາ​ສ (Rajiv Biswas), ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ສາດ​ຖະ​ສາດ​ປະ​ຈຳ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ-ປາ​ຊີ​ຟິກຢູ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ IHS Markit ທີ່ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ການ​ຕະ​ຫລາດເວົ້າ​ວ່າ "ແທ້ໆ​ແລ້ວ ແມ່ນມັນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ວ່າ ສະ​ພາບ​ການນີ້ ​ຈະ​ແກ່​ຍາວ​ໄປດົນ​ໄປ​ໃດ." ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ຖ້າ​ມັນ​ຫາກ​ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຍືດ​ເຍື້​ອອອກ​ໄປ ແລະ​ການ ລົບ​ກວນ​ຕ່າງໆ ຍັງ​ມີ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປແລ້ວ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນຕໍ່​ສູນ​ກາງ​ການ​ເງິນ​ແຫ່ງນັ້ນເຊື່ອມ​ລົງ​ແທ້. ທີ່​ແນ້ໆ​ ກໍ​ຄື​ມັນສາ​ມາດທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ຫລຸດ​ລົງ​ໄດ້."

ອ່ານ​ຂ່​າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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