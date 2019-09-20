ການຮ້ອງທຸກ ໂດຍຜູ້ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດຂອງຜູ້ມີອຳນາດກວ່າໃນປະຊາຄົມສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກາຍເປັນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງຂະແໜງບໍລິຫານແລະນິຕິບັນຢັດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ພົວພັນກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳແລະປະເທດຢູເຄຣນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌.
ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ 2 ຄົນທີ່ຮູ້ເລື້ອງດີ ລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ “ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ” ຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄາດກັນວ່າແມ່ນປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີແຫ່ງຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີທັງສອງໄດ້ໂອ້ລົມກັນ ເມື່ອສອງອາທິດກວ່າໆຜ່ານມາ ກ່ອນຈະມີການຮ້ອງທຸກ ຕໍ່ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ ຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ທ່ານໄມເກີລ ແອັດກິນສັນ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາຜ່ານມາ.
ທຳນຽບຂາວຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າ ທີ່ທ່ານມັກໃຊ້ “ຂ່າວປອມ” ໃນການກ່າວຫາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບາງຢ່າງຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ພາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ມີຄົນໂງ່ພໍບໍທີ່ຈະເຊື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວບາງເລື້ອງ ບໍ່ເໝາະສົມ ກັບຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ທຳການຮຽກຮ້ອງທີ່ອາດພົວພັນ ກັບເຂດທີ່ມີການອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແຕ່ພຽງໃນສິ່ງທີ່ດີໆເທົ່ານັ້ນ ແລະເຮັດສິ່ງດີໆສຳລັບສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງມັກກ່າວຫາປະຊາຄົມສືບລັບຂອງສະຫະລັດວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດງານລັບຫຼື “Deep State” ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານນັ້ນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ດີວ່າ “ເກືອບທຸກໆເທື່ອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບຜູ້ນຳຂອງຕ່າງປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າອາດຈະມີຫຼາຍໆຄົນລັກຟັງ ຈາກພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງພວກທີ່ລັກຟັງຈາກຕ່າງປະເທດ. ບໍ່ມີບັນຫາເລີຍ!”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບກັບທ່ານແອັດກິນສັນ.
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ບຸກຄົນທີ່ສົ່ງໜັງສືຮ້ອງຮຽນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນໃຜນັ້ນ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຟັງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ຫຼືໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຫຼືບໍ່.