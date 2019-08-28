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ປ. ທຣຳ ອາດພົບປະ ກັບທ່ານຣູຮານີ ຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານ
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນຄົ້ນພົບ ແຜນການໂຈມຕີ ອິສຣາແອລ ຂອງອີຣ່ານ ຈາກຊີເຣຍ
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