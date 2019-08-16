ທາງການແຂວງຫລວງພະບາງ ສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 184 ແຫ່ງ ຫລັງຈາກພົບວ່າ ໂຮງງານສ່ວນຫລາຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ທັງຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບ ຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ຄຳຕັນ ສົມພັນວິໄລ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 300 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວແຂວງຫລວງພະບາງ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ພົບວ່າໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີເຖິງ 177 ແຫ່ງ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ແລະພາຍຫລັງ ຈາກການກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ຈຶ່ງມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຢຸດກິດຈະການ 184 ແຫ່ງ. ຫາກແຕ່ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ເດັດຂາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍັງມີ 27 ໂຮງງານທີ່ຍັງບໍ່ຢຸດກິດຈະການຕາມຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳຕັນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ໄດ້ສືບຕໍ່ ຕິດຕາມກວດກາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງລົບລ້າງ 184 ແຫ່ງ. ຍຸບເລີກແລ້ວ 157 ແຫ່ງ, ຍັງບໍ່ຍຸບ 27 ແຫ່ງ ຊຶ່ງມີລະອຽດດັ່ງນີ້ ຢູ່ເມືອງນານຍັງບໍ່ຍຸບ 3 ແຫ່ງ, ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ 10 ແຫ່ງ, ຢູ່ເມືອງປາກແຊງ 1 ແຫ່ງ, ຢູ່ເມືອງວຽງຄຳໂຮງງານບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຍຸບມີເຟີນິເຈີແບບຄອບຄົວ 7 ແຫ່ງ, ບໍ່ຍຸບຈັກແຫ່ງເທື່ອ, ເມືອງໂພນໄຊ ໂຮງງານບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຍຸບມີເຟີນິເຈີແບບຄອບຄົວ 12 ແຫ່ງ. ຍຸບເລີກໄປແລ້ວ 6 ແຫ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຍຸບ 6 ແຫ່ງ.”
ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 952 ແຫ່ງຈາກທີ່ເຄີຍມີຢູ່ທັງໝົດ 2,102 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍັງເຫລືອໂຮງງານໄມ້ 1,150 ແຫ່ງ ໃນປັດຈຸບັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ທຳການຍຶດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະນຳອອກປະມູນຂາຍ ໃຫ້ກັບພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນປະເທດໄດ້ເງິນເຂົ້າລັດຖະບານແລ້ວຫລາຍກວ່າ 34 ຕື້ກີບ ແລະເກືອບ 2 ລ້ານໂດລາ.
ທັງນີ້ ໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດ
ຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 1,545 ແຫ່ງ ຈາກການກວດກາທັງໝົດ
2,857 ແຫ່ງ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຂະໜາດກາງ 355 ແຫ່ງ ແລະໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 1,190
ແຫ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງກວດພົບການລະເມີດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຈຳນວນ 630 ກໍ
ລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 700 ຄົນ ໃນນີ້ຮວມເຖິງພະນັກງານຂອງລັດຖະບານທີ່
ຮ່ວມກະທຳຄວາມຜິດອີກດ້ວຍ 421 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ສັ່ງ
ປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງ ເພາະວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ
ຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນນີ້ເປັນໂຮງເລື່ອຍທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຖິງ 1,186 ແຫ່ງ.
ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ
ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 37,000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ໂດຍແນໃສ່ການເພີ້ມການປົກ
ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຕາມແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງ
ຊາດເຖິງປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍູ້ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ
ເຂດຊົນລະປະທານຕ່າງໆ ຮວມທັງຈະຕ້ອງຍຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ
ອີກດ້ວຍ ແລ້ວກໍຍັງແນໃສ່ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ
ຖານແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະພາບ
ຢູໂຣບອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ກໍປະເມີນວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນລາວ ຍັງມີຄວາມໜາແໜ້ນເຫຼືອຢູ່ 58 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າໃນຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2020 ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນອັດຕາສະ ເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ້ມການປົກ ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນ ອັດຕາສະເລ່ຍ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວ ໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທາງດ້ານອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ Global Witness ລາຍງານວ່າ ເຂດທີ່ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືເຂດທີ່ຕິດຕໍ່ຊາຍແດນກັບຫວຽດນາມ ທີ່ຮວມເຖິງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ເປັນການລັກລອບຕັດໄມ້ ໂດຍບັນດາ ນັກທຸລະກິດ ໄດ້ພາກັນວ່າຈ້າງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນລັກລອບຕັດໄມ້ ໃຫ້ແກ່ພວກຕົນເພື່ອຂົນສົ່ງໄປຫວຽດນາມ.
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