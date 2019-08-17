ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣ່ານ ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ໃຫ້ເຢ​ເມນ ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ການ​ແຕກ​ແຍກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣ່ານ ອາ​ຢາ​ໂທ​ລ​ລາ ອາ​ລີ ຄາ​ເມ​ນີ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ້າວ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ອັບ​ດູ​ລ-ຊາ​ລາມ, ຊ້າຍ, ໂຄ​ສົກ​ຂອງກຸ່ມ​ກະ​ບົດ ຮູ​ຕີ ເຢ​ເມນ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ. 13 ສິງ​ຫາ, 2019.

ສື່ມວນ​ຊົນ ອາ​ຣັບ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຸ່ມ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ ຮູ​ຕີ ຂອງ ເຢ​ເມນ ໄດ້​ເປີດ​ການ​ໂຈມ​
ຕີຢ່າງກະຈັດກະຈາຍໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ທີ່ຕັ້ງຕຳແໜ່ງຂອງພວກນັກຮົບແບ່ງແຍກ
ດິນແດນໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຜູ້ນຳ ຮູຕີ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳສູງສຸດ
ຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອາຢາໂທລລາ ອາລີ ຄາເມນີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ. ທ່ານ
ຄາເມນີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການ “ເຈລະຈາ” ລະຫວ່າງກຸ່ມທີ່ເປັນປໍລະປັກໃນ ເຢເມນ
ເພື່ອທີ່ຈະ “ປ້ອງກັນການແຕກແຍກຂອງປະເທດ. ນັກຂ່າວ ທ່ານ ເອັດເຫວີດ ເຢຣາ
ນຽນ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອ ຈາກນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ປະເທດ ອີຈິບ, ເຊິ່ງ ພຸດທະ
ສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣ່ານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ເຢ​ເມນ ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ການ​ແຕກ​ແຍກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:02:40 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ສື່ມວນ​ຊົນ ອາ​ຣັບ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ຮົບ​ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ກຸ່ມກະ​ບົດ ຮູ​ຕີ ຂອງ
ເຢເມນ ໄດ້ໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ເປັນຂອງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນໃນພາກໃຕ້ຂອງ
ປະເທດ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຄະນະຜູ້ແທນ ຂອງກຸ່ມ ຮູຕີ ໄດ້ພົບປະ
ກັບຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອາຢາໂທລລາ ອາລີ ຄາເມນີ, ທີ່ມີລາຍງານວ່າໄດ້
ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ການເຈລະຈາທີ່ຢຸດຊະງັກ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄູ່ປໍລະປັກຂອງ ເຢ
ເມນ.

ໂທ​ລະ​ພາບ ອາ​ລ ມາ​ຊີ​ຣາ, ເຊິ່ງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ກຸ່ມ ຮູ​ຕີ ໄດ້​ອອກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​
ພົບປະດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຢືນຢັນວ່າ ອາຢາໂທລລາ ຄາເມນີ ໄດ້ “ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການ
ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມທີ່ເປັນປໍລະປັກຂັດແຍ້ງກັນຂອງ ເຢເມນ ເພື່ອທີ່ຈະປ້ອງກັນ
ການແຕກແຍກຂອງປະເທດ.”

ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ອາ​ລ ບູ​ເຄ​ຕີ, ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຮູ​ຕີ, ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ອາ​ຣັບ ວ່າ​
ກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນ “ການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ” ແລະ ວ່າການໂຈມຕີໃນວັນພຸດທີ່
ຜ່ານມາ ແມ່ນການປະທະກັນເລັກນ້ອຍ.

ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ອາ​ລ ບູ​ເຄ​ຕີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້ເຮັດສົງ
ຄາມປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ວ່າໄຊຊະນະຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນໃນພາກ
ໃຕ້ທີ່ເມືອງ ເອເດັນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຝ່າຍຂອງທ່ານ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ຕໍ່ສູ້ກັນເລັກນ້ອຍຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ ການຕໍ່ສູ້ໃນແຂວງ ໄບດາ ແລະ ດາລາ.

ນັກ​ວິ​ເຄາະ ເຢ​ເມນ ທ່ານ ອາ​ແດ​ລ ດາ​ເຊ​ລາ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ອາ​ຣັບ ວ່າ ໄຊ​ຊະ​
ນະຂອງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນໃນພາກໃຕ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດ
ແຍ້ງທີ່ກວ້າງຂວາງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຖ້າກຸ່ມ ຮູຕີ ພະຍາຍາມທີ່ຈະລອງ ແລະ ຢຸດ
ສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນການແບ່ງແຍກຂອງປະເທດ.

ທ່ານ ອາ​ແດ​ລ ດ​າ​ເຊ​ລາ ກ່າວ​ວ່າ “ເຢ​ເມນ ຕອນນີ້​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ປະ​
ເທດຈະແບ່ງແຍກອອກເປັນສອງພາກສ່ວນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນໄດ້ຮຸນແຮງ
ຂຶ້ນ ເພາະວ່າກຸ່ມ ຮູຕີ, ຢາກທີ່ຈະຮັກສາປະເທດ ໃຫ້ຢູ່ຮວມກັນເປັນອັນ​ດຽວ ແລະ
ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາການແຕກແຍກຂອງມັນ.

ນັກ​ສັງ​ຄົມ​ວິ​ທ​ະ​ຍາ ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ອີ​ຈິບ ທ່ານ ຊາ​ອີດ ຊາ​ເດັກ ໄດ້​ບອກວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ,
ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ກຸ່ມ ຮູຕີ ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະປ້ອງກັນການແຕກ
ແຍກຂອງ ເຢເມນ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການເວົ້າທີ່ໜັກແໜ້ນໂດຍຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງ ອີຣ່ານ
ທ່ານ ຄາເມນີ ກໍ່ຕາມ.

ທ່ານ ຊາ​ເດັກ​ ເວົ້າ​ວ່າ ເຢ​ເມນ “ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດຫຼາຍ​ປານ​ໃດ
ຖ້າບໍ່ແມ່ນສຳລັບທ່າເຮືອ ເອເດັນ, ພ້ອມກັບເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຂອງ ໂລກ, ຜ່ານ
ທະເລ ແບັບ ອາລ ມັນເດັບ ຂຶ້ນໄປຫາທະເລແດງ.” ທ່ານ ຊາເດັກໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ກຸ່ມ
ຮູຕີ “ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະຄັດຄ້ານການແບ່ງແຍກຂອງ ເຢເມນ,” ຍ້ອນຜູ້ສະໜັບສະ
ໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ງແມ່ນ ອີຣ່ານ ແລະ ກຸ່ມ ເຮັສໂບລາ, ທີ່ຕອນນີ້ກຳລັງ ລະມັດລະ
ວັງຖານະດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຍິ່ງຂຶ້ນ, ຍ້ອນມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະ
ລັດ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG