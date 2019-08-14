ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ ທຳນຽບຂາວ ສຳລັບການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບ ສະຫະຣາ
ຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປາກົດວ່າສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະ
ເທດ ອັງກິດ ທ່ານ ໂມມີນິກ ຣາບ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະ
ຫະລັດ ຈະມີຄວາມພ້ອມ, “ມີປາກກາໃນມື” ເພື່ອເຊັນ “ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີສະບັບ
ໃໝ່ ໃນເວລາທີ່ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ
ໂບລຕັນ, ໃນສັບປະດານີ້ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ເພື່ອໃຫ້ການຮັບ
ປະກັນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະເອົາ ອັງກິດ ມາຢູ່ແຖວ
ໜ້າຂອງຄິວ ໃນການເຈລະຈາການຄ້າ.
ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນຶ່ງແມ່ນຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນລັດຖະ
ສະພາ, ເຊິ່ງປາກົດວ່າຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະ
ບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ບໍ່ຣິສ ຈອນສັນ ແລະ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ຂອງປະເທດ ໄອຣ໌ແລນ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນຍັງຄົງລະບຸຕົນເອງວ່າເປັນ “ປະເທດ ໄອຣ໌ແລນ”
ໃນຫລາຍລຸ້ນຄົນຕໍ່ມາ, ໃນຂະນະທີ່ການແຍກຕົວອອກຈາກຢູໂຣບຂອງ ອັງກິດ ແມ່ນ
ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ, ຜູ້ທີ່ນຳພາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ 435
ຄົນ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງທ່າທີຂອງທ່ານນາງ ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄອຣ໌ແລນ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະຫະລັດ “ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນການປຶກສາຫາລື ເບຣັກຊິດ (Brexit) ທີ່ມັນຈະເປັນໄພຕໍ່ການເປັນ
ເພື່ອນມິດທີ່ໃກ້ຊິດ, ລວມທັງເຂດຊາຍແດນທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດ
ໄອຣ໌ແລນ ແລະ ໄອຣ໌ແລນເໜືອ.”