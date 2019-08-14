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ຈີບ​ຣາ​ລ​ຕາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ກຳ​ນົດ ​ທີ່​ຈະ​ປ່ອຍ ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກນ້ຳ​ມັນ​ ຂອງ ອີ​ຣ່ານ

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ Grace 1 ຈອດ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ ເຮືອ​ລາດ​ຕ​ະ​ເວນ Royal Marine ທີ່ຈີບ​ຣາ​ລ​ຕາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ. 4 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ
ຊະຕາກຳຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນລຳນຶ່ງ ທີ່ຖືກຍຶດຢູ່ໃກ້ກັບຊ່ອງແຄບ ຈີບຣາລຕາ ທີ່
ເປັນດິນແດນຂອງ ອັງກິດ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ຈາ​ລິ​ລ ເອັ​ສ​ລາ​ມີ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ກ່າວ​
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ Grace 1, ຈະຖືກປ່ອຍໃນໄວໆນີ້ ໂດຍ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີບຣາລຕາ.

ທ່ານ ເອັ​ສ​ລາ​ມີ ໄດ້​ກ່າວ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຟາ​ຣ໌​ສ (Fars) ຂອງ​ ອີ​ຣ່ານ ວ່າ “ພວກ​
ເຮົາເຊື່ອວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ Grace 1 ຈະສືບຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພາຍໃຕ້ທຸງ
ຊາດ ອີຣ່ານ ໃນນ່ານນ້ຳສາກົນ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.”

ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຟາຣ໌​ສ ໄດ້​ຢ້ຳ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຈີບ​ຣາ​ລ​ຕາ ທີ່​ຂໍ​ບໍ່​ອອກ​ຊື່​ວ່າ “ກຳ​ປັ່ນ
ບັນທຸກນ້ຳມັນຈະຖືກປ່ອຍໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານ.”

ແຕ່​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຄົນ​ນຶ່ງຂອງ
ຈີບຣາລຕາ ໄດ້ເອີ້ນລາຍງານນັ້ນວ່າ “ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ Grace 1 ຈະ​ຖືກ​ຍຶດ​ໂດຍກອງ​ກຳ​ລັງ ອັງ​ກິດ ກໍ​ຕາມ, ແຕ່​ ອັງ​ກິດ
ກໍໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການສືບສວນສອບສວນກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນລຳ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເລື່ອງຂອງ ຈີບຣາລຕາ. ສານສູງສຸດ ຈີບຣາລຕາ ມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດການ
ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີທີ່ວ່ານັ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ.

ອັງ​ກິດ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນລຳ​ນີ້​ລະ​ເມີດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຢູ​ໂຣບ ໂດຍ ​ການ
ນຳເອົານ້ຳມັນເຂົ້າໄປປະເທດ ຊີເຣຍ, ເປັນການກ່າວຫາທີ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ
ໄດ້ປະຕິເສດ.

ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ນັ້ນ, ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຍຶດ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ Stena Impero ທີ່​ຕິດ​
ທຸງ ອັງກິດ ໃນແຫຼມ ຮໍມຸສ ເມື່ອວັນທີ 19 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາ
ລ່ວງລະເມີດການເດີນເຮືອທາງທະເລ.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃນ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ໄດ້​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​
ຈາກສົນທິສັນຍານິວເຄລຍສາກົນ ປີ 2015, ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ອີຣ່ານ ໄດ້
ຕົກລົງທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານ ດ້ານນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ
ສຳລັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດສາກົນສ່ວນຫຼາຍຕໍ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ.

ອັງ​ກິດ ແລະ ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໃນ ຢູ​ໂຣບ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ພາ​ຄີ​ ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍນັ້ນ ໄດ້​ພະ​ຍາ
ຍາມທີ່ຈະກອບກູ້ມັນໄວ້ ດ້ວຍການປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ອີຣ່ານ ຈາກການຖືກວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ໜັກກວ່າເກົ່າໃສ່ຄືນໂດຍ ສະຫະລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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