ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການຕາຍ ຂອງທ່ານແຈັຟຟຣີ ແອັປສຕີນ (Jeffrey Epstein), ຜູ້ຈັດການດ້ານການເງິນ ທີ່ຕົກເປັນສູນກາງຂອງຄະດີການຄ້າມະນຸດນັ້ນ ທິດສະດີຂອງການເສຍຊີວິດລາວ ກໍໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນ ທວິດເຕີ ແລະເຟສບຸກ, ພ້ອມທັງ ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ຢ່າງໄວວາ ໂດຍອົງການຂ່າວຫຼັກ, ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ພວກຕ້ອງຕິສື່ມວນຊົນກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນເລື້ອງທຳມະດາປົກກະຕິ.
“ພວກເຮົາແມ່ນມີທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແບບນີ້ ຢູ່ເລື້ອຍໆ,” ຊຶ່ງທ່ານຮານີ ຟາຣິດ (Hany Farid) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ເມືອງເບີກເລ (Berkeley) ໄດ້ກ່າວໄວ້. ທ່ານໄດ້ຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ສິ່ງທີ່ມັນແຕກຕ່າງອອກໄປນັ້ນ ແມ່ນການກະຈາຍອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະເຂົ້າເຖິງພວກແຟນທີ່ມີທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນທາງສື່ສັງຄົມ ຊຶ່ງປັດຈະບັນນີ້ ແມ່ນໃຜກໍໄດ້ ສາມາດທີ່ຈະເວົ້າຫຍັງກໍໄດ້.”
ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ແອັປສຕີນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄຸກລັດຖະບານກາງ ໃນນິວ ຢອກ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນການຂ້າຕົວຕາຍ, ພຽງນຶ່ງສັບປະດາ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ແລະກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ.
ທ່ານແອປສຕີນ ທີ່ມີການພົວພັນຢ່າງດີ ມີເພື່ອນຝູງໃນທົ່ວແວດວົງການເມືອງ. ທິດສະດີທີ່ວ່າ ເພິ່ນຕາຍແບບໃດ ແລະແມ່ນໃຜອາດມີບົດບາດ ໃນທັງສອງພັກຝ່າຍການເມືອງນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມແຜ່ລາມໄປໃນສື່ສັງຄົມ ທັງສອງຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີວ່າ #TrumpBodyCount ແລະ #ClintonBodyCount
ພາບວີດີໂອທີ່ຖ່າຍຕົວເອງ ລົງໃນທວິດເຕີ, ນັກຕະຫລົກ ແທແຣັນສ ເຄ ວິລລຽມ (Terrence K. Williams) ທີ່ພົວພັນກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບິລ ຄລິນຕັນ ແລະອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ທີ່ເຄີຍເປັນເພື່ອນສະໜິດ ກັບທ່ານ ແອັປສຕີນ ກັບການຕາຍຂອງທ່ານ ແອັປສຕີນ.
“ທ່ານແມ່ນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຄລິນຕັນ ແລະເພິ່ນຜູ້ນີ້ ໃນທີ່ສຸດກໍເສຍຊີວິດ,” ຊຶ່ງທ່ານວິລລຽມໄດ້ກ່າວໃນວີດີໂອ ທີ່ລົງໃນທວິດເຕີ. ຕິດຕາມມາດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ທວິດເຕີ ຂຽນລົງ ແມ່ນ #ClintonBodyCount ແລະ #ClintonCrime Family. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ນຳຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວລົງໄປໃນທວິດເຕີອີກ ທີ່ມີຜູ້ຄົນຕິດຕາມ63 ລ້ານຄົນ ໃນທວິດເຕີນັ້ນ.
ບາງທິດສະດີຂອງທ່ານ ແອັປສຕີນ ໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າໃນ “ແນວໂນ້ມ” ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີ ຕິດອັນດັບທີ 10 ຂອງເລື້ອງລາວທີ່ມີຜູ້ຄົນກ່າວເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ.