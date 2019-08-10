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ອົງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ປະ​ນາມ ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ

ຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່ ເພື່ອ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ ທ່ານ​ນາງ ມິ​ແຊ​ລ ບາ​ຊາ​ເລັດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ຢູ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໃນ​ນະ​ຄອນ ເຈ​ນີ​ວາ, ປະ​ເທດ ສວິດ​ເຊີແລນ. 6 ມີ​ນາ, 2019.

ຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຂອງອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ທ່ານ​ ​ນາງມິ​ແຊ​ລ ບາ​
ຊາເລັດ, ໄດ້ກ່າວປະນາມ ການຍິງສັງຫານໝູ່ສອງຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນໃນ ສະຫະລັດ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານນາງ ບາຊາເລັດ ໄດ້ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ມາດຕະການໆຄວບຄຸມປືນທີ່ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມ
ຕີແນວນັ້ນ. ລີຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອຈາກນະຄອນ ເຈນີວາ, ເຊິ່ງ ພຸດທະ
ສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ອົງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ປະ​ນາມ ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຄຽດ​
ຊັງປາກົດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ສະຫະລັດ, ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່າ ຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການ
ໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງໃສ່ໂບດສາສະໜາ ຢິວ, ວັດອິສລາມ, ໂບດ ຄຣິສຕຽນ ແລະ ພວກຮັກ
ຮ່ວມເພດ.

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ບໍ່​ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໄດ້ມີ​ຕົ້ນ
ກຳເນີດມາຈາກການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດ, ໂຣກຢ້ານຄົນຕ່າງປະເທດ, ການບໍ່ມີຄວາມ
ອົດກັ້ນ, ການຈຳແນກກີດກັນ ແລະ ການເຊື່ອວ່າຄົນຂາວເປັນຄົນທີ່ດີສຸດຍອດ. ເຂົາ
ເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ມີອຳນາດຕ້ອງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ເວົ້າອອກມາ ເພາະວ່າຄຳເວົ້າແມ່ນສຳຄັນ.

ໂຄ​ສົກ​ຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ທ່ານ ຣູ​ເຜີດ ໂຄ​ລ​ວິ​ລ, ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການຮັບປະກັນວ່າ ການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່
ເປັນການສົ່ງເສີມທັດສະນະຄະຕິທົ່ວໄປທີ່ເປັນແງ່ລົບ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການລະບາດຂອງ
ຄວາມຮຸນແຮງ, ຄືທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລັດ ເທັກຊັສ ແລະ ໂອໄຮໂອ ຂອງ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ ໂຄ​ລ​ວິ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ຂໍ້​ຄ​ວາມ​ປະ​ເພດນີ້ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ຈະປະ
ນາມ ແລະ ກີດກັນຄົນກຸ່ມນ້ອຍ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ອົບພະຍົບ, ແມ່ຍິງ, ຄົນຮັກຮ່ວມ
ເພດ ແລະ ອື່ນໆເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການແກ້ແຄ້ນ ແລະ ການໂຈມຕີຕ່າງໆ ທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ທຸກຄົນ, ຢູ່ທຸກບ່ອນ.”

ເມື່ອ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜານ​ມາ, ລຸນຫຼັງ​ການ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ 49 ຄົນ​ຢູ່ ໄນ​ທ໌​ຄ​ລັບ ກະ​ເທີຍ ໃນ​ເມືອງ
ອໍແລນໂດ ລັດ ຟລໍຣິດາ ນັ້ນ, ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຄົນກ່ອນ ທ່ານ ເຊດຣາ’ອາດ
າລ ຮຸສເຊນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ
ແລະ ຮັບເອົາມາດຕະການການຄວບຄຸມອາວຸດອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຂັ່ນຂ້າກັນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ໂຄ​ລ​ວິ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່​ຄົນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ທ່ານ​ນາງ​ ມິແຊ​ລ ບາ​ຊາ​ເລັດ ໄດ້​
ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມທີ່.

ທ່ານ ໂຄ​ລ​ວິ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ເປັນ​ພິ​ເສດໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ
ພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ຢ້ຳວ່າ “ຄວາມຢ້ານກົວໃນສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ ແຕ່ເປັນການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ສາ
ມາດປ້ອງກັນໄດ້ ເຊິ່ງມີຜົນໂດຍກົງຈາກການຄວບຄຸມປືນຢ່າງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.”

ທ່ານ ໂຄ​ລ​ວິ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ມັນ​ງ່າຍຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈາກ
ປືນໃສ່ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຈິດອາດແມ່ນປັດ
ໄຈນຶ່ງໃນບາງກໍລະນີ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າ ເປັນ
ຫຍັງຄົນຈຶ່ງຫາທາງ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນການຊັງຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ ສຳລັບກຸ່ມໃດ
ກຸ່ມນຶ່ງ ຫຼື ອາຊະຍາກຳໃດນຶ່ງ.

ຖ້າ​ປືນ​ຍາວ​ຫາກ​ຍັງ​ມີ​ຂາຍ​ຢູ່, ໂຄສົກ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເວົ້າ​ວ່າ, ມັນ​ຈະ​ມີ​
ຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າຄົນຈະໃຊ້ມັນ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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