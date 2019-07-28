ພາຍຸການເມືອງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ມີມາດົນນານ ລະຫວ່າງນິວເດລີແລະອິສລາມາບັດ ກ່ຽວກັບແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ຂໍຂອບໃຈທ່ານທຣຳ ແລະສະແດງຄວາມແປກໃຈ ຕໍ່ປະຕິກິລິຍາຂອງອິນເດຍ. ນັກຂ່າວການທູດຂອງວີໂອເອ Cindy Saine ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງ ໄພສານຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນທີ່ສວຍສົດງົດງາມເທິງພູຫິມະໄລ ແຕ່ມີການແບ່ງແຍກທີ່ອິນເດຍແລະປາກິສຖານ ຕ່າງກໍອ້າງວ່າເປັນຂອງຕົນ ແລະນັບແຕ່ປີ 1947 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດເພື່ອນບ້ານນິວເຄລຍທັງສອງ ໄດ້ເຮັດສົງຄາມຍາດດິນແດນດັ່ງກ່າວ ມາສອງຄັ້ງແລ້ວ.
ໃນລະຫວ່າງການມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣ່ານ ຄານ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ວ່າ:
“ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂມດີ ເມື່ອສອງອາທິດກ່ອນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກຈະຊ່ວຍເປັນຄົນກາງ ຫຼືຜູ້ໄກ່ເກ່ຍບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ ຢູ່ໃສ? ທ່ານກ່າວວ່າ ຢູ່ແຄັສເມຍ ຍ້ອນເລື້ອງນີ້ໄດ້ດຳເນີນມາຫຼາຍໆປີແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແປກໃຈຢູ່ວ່າ ມັນໄດ້ດຳເນີນມາດົນປານໃດແລ້ວ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຈາກການເອົາທ່າທີມາເປັນເວລາດົນນານຂອງວໍຊິງຕັນທີ່ວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບແຄວ້ນແຄັສເມຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ນອກນັ້ນ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາຍຸໄຟຢູ່ໃນອິນເດຍໂດຍທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່າ ອິນເດຍໄດ້ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສະຫະລັດຊ່ວຍເຂົ້າແຊກແຊງ. ທ່ານຊູບຣາແມນຢຳ ໄຈຊານກາ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
Subrahmanyam Jaishankar Act
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບປະກັນຕໍ່ທຳນຽບຂາວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍແບບນັ້ນ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຢ້ຳ ຂໍກ່າວຢ້ຳວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍແບບນັ້ນ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາແລະໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍທ່ານທຣຳ ເປັນຢ່າງສູງ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເຂົ້າໃຈທ່າທີຂອງປາກິສຖານເປັນຢ່າງດີນັ້ນ.
ທ່ານຄານ ກ່າວຕໍ່ສະຖາບັນສັນຕິພາບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ຕໍ່ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປາກິສຖານແລະອິນເດຍ. ທ່ານຄານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງມີສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບທຸກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຍ້ອນບັນຫາຢູ່ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ເວລາໃດພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມ ເວລາໃດທີ່ສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາເລີ້ມເຄື່ອນໄຫວໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງກັບອິນເດຍເຫດຮ້າຍກໍເກີດຂຶ້ນ ແລະທັງໝົດນັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແຄວ້ນແຄັສເມຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນໄປບາດກ້າວທີນຶ່ງອີກ.”
ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ປະທານາທິບໍດີຫຼິງເຫັນຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາຫຼືບໍ່ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ທ່ານ Michael Kugelman ຈາກສະຖາບັນວິລສັນ ກ່າວວ່າ:
“ແນ່ນອນ ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ນັບເປັນເວລາຫຼາຍໆປີມາແລ້ວ ທີ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍຈາກພາຍນອກ ບໍ່ວ່າໃນຮູບໃດກໍຕາມ ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ອີງຕາມອິນເດຍແລ້ວ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ແລະຍັງມີຫຼາຍໆຄົນຖືກປ່ອຍໃຫ້ຍັງສົງໄສຢູ່ວ່າ ຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບແຄວ້ນແຄັສເມຍໂດຍປະທານາທິບໍດີທຣຳແລະການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານຄານ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນໃນອະນາຄົດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອິນເດຍ.