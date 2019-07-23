ພັກນິຍົມແນວທາງເດີມຂອງອັງກິດ ຄາດວ່າ ຈະປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ວ່າ
ທ່ານ Boris Johnson ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງເພື່ອເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງພວກຕົນ
ແລະຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປຂອງປະເທດ.
ທ່ານ Johnson ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ໂດຍເອົາຊະນະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານ Jeremy Hunt ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນແລງ
ວັນຈັນວານນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນທ່ານນາງ Theresa May
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ
ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດນຳພາອັງກິດ ຖອນຕົວຫຼາຍໆຄັ້ງ ອອກຈາກສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ຫຼືອີຢູ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Brexit ນັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຂອງ Brexit ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າຈະເສັດສິ້ນລົງ
ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ເງື່ອນໄຂໃນການຖອນຕົວນັ້ນ ທາງສະພາອັງກິດ ກໍໄດ້ປະຕິເສດ 3 ຄັ້ງ ຈົນເທົ່າ
ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເພິ່ນທັງຫຼາຍ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະຍ້າຍເສັ້ນຕາຍໄປໃສ່
ວັນທີ 31 ຕຸລາ ນີ້.
ທ່ານ Johnson ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເມ ແລະເປັນອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນລອນດອນ ໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເຕັມໃຈ
ທີ່ຈະຖອນອັງກິດ ອອກຈາກ EU ໃຫ້ທັນກັບເວລາ ໂດຍມີຫລື ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກໍຕາມ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຫຼາຍໆທ່ານ ແມ່ນປະຕິເສດຕໍ່ການ ຖອນຕົວແບບບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ
ຫຼື no-deal Brexit ໂດຍກ່າວວ່າ ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສ້າງຄວາມປັ່ນ
ປ່ວນຕໍ່ເສດຖະກິດ.