ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ອາດພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມຊອບທຳ
ຂອງລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ, ດ້ວຍການເອີ້ນຕົນເອງວ່າເປັນຫົວໜ້າຂອງ
“ປະເທດອາວຸດນິວເຄລຍ” ໃນລັດຖະທຳມະນູນທີ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂໃໝ່, ແຕ່ຢູ່ນອກ
ນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ ນັ້ນ, ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່ປາກົດວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້ນັ້ນອ່ອນແອລົງ, ອີງຕາມ
ການກ່າວຂອງບັນາຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ທ່ານ ເຄັນ ກອສ (Ken Gause) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການວິເຄາະ ກ່ຽວກັບ ຄູ່ປໍລະ
ປັກ ທີ່ອົງການ CNA, ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະວິໄຈທີ່ມີຫ້ອງຕັ້ງຢູ່ລັດ ເວີຈິເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ມັນສຳຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ລາວແມ່ນຜູ້ນຳລຸ້ນທີສາມ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມ
ຊອບທຳຂອງລາວໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນອ່ອນແອກວ່າພໍ່ຂອງລາວ ແລະ ພໍ່ເຖົ້າ
ຂອງລາວ.”
ທ່ານ ກິມ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳສືບທອດລຸ້ນທີສາມຂອງລະບອບການປົກຄອງຜະ
ເດັດການທີ່ພໍ່ຖົ້າຂອງທ່ານ, ທ່ານ ກິມ ອິລ ຊຸງ, ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1948 ແລະ ພໍ່
ຂອງທ່ານ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອິລ ໄດ້ສືບທອດຕໍ່ນັ້ນ, ໄດ້ປົກຄອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນເວ
ລາແປດປີແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ພໍ່ເຖົ້າຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງດັ່ງກັບ “ຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ທ່ານໄດ້ເລີ່ມໂຄງການນິວ
ເຄລຍທີ່ພໍ່ຂອງທ່ານ ກິມ ໄດ້ພັດທະນາ.
ໃນການສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອຂອງຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານນັ້ນ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ກິມ ອາດດີ້ນຮົນທີ່ຈະຮັກສາມູນເຊື້ອຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ຊຸດໂຊມ.
ທ່ານ ເດັນນິສ ວິລເດີ, ອະດີດຮອງຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການ ຂອງອົງການ CIA ປະຈຳ
ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ຕອນນີ້ເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
Georgetown ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜູ້ນຳປະຕິວັດດັ້ງເດີມມັກຈະມີລະດັບຄວາມຊອບທຳ
ສູງທີ່ສຸດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ວ່າ, “ແລ້ວ, ກັບຜູ້ນຳທີ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດແຕ່ລະຄົນ, ຄວາມ
ຊອບທຳດັ່ງກ່າວຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງເລື່ອງທີ່ກ້າຫານຂຶ້ນ
ມາດ້ວຍຕົນເອງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອາໄສເລື່ອງທີ່ກ້າຫານ, ວິໄວທັດທີ່ກ້າຫານ ແລະ ມູນ
ເຊື້ອຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ.”
ລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຫາກໍ່ຖືກແກ້ໄຂໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ
ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ກິມ ເປັນປະມຸລັດ ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານເປັນປະທານຂອງຄະ
ນະກຳມາທິການ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການຂອງລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການປົກຄອງສູງສຸດ
ຂອງປະເທດ. ເຂົາເຈົ້າຍັງເອີ້ນທ່ານ ກິມ ເປັນ “ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່” ຂອງ “ປະເທດ
ອາວຸດນິວເຄລຍ.”